El balance de Salenor, la feria "gastro" del norte de España: más de 10.000 visitantes, estrellas Michelin y muchas reuniones comerciales

"Un éxito". Así califican los organizadores la última edición de Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, que se ha celebrado entre el lunes y el miércoles de esta semana en el pabellón de La Magdalena. Según sus estimaciones, estos días han pasado más de 10.000 profesionales por el recinto ferial avilesino. "Destacar la alta participación de los expositores que han contribuido con sus demostraciones en vivo al dinamismo del salón durante las tres frenéticas jornadas", ensalzan desde la Cámara de Comercio de Avilés.

"Ha habido un alto número de reuniones comerciales gracias a las agendas de Alimentos del Paraíso con cadenas de distribución, que permitirán aumentar la presencia de productos asturianos en nuevos mercados", señalan desde la Cámara, quienes también reseñan "la presencia de chefs internacionales o de la estrella Michelin más joven de España" durante estos días en La Magdalena, lo que "ha situado Avilés como capital gastronómica nacional durante la celebración de un salón que consolida Avilés como una de las grandes citas del sector".

En Salenor ha participado cerca de un centenar de expositores y más de 1.400 marcas. Salenor es una cita bianual y la Cámara de Comercio de Avilés ya anuncia que volverá en 2028.