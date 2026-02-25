Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

El presidente del órgano que regula la marca acogida a la denominación de origen, Jorge García, quiso poner el acento en “todos los protagonistas que han trabajado por el sello”

Un momento de la entrega del galardón.

Un momento de la entrega del galardón. / M. Villamuza

Noé Menéndez

Avilés

“Este premio refuerza el compromiso que mantenemos con Asturias”, aseguró Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias. Salenor ha cerrado sus puertas distinguiendo a una de las marcas que “han contribuido al crecimiento de Asturias”, la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. El salón, que ha contado con más de diez mil visitantes, ha convertido a Avilés en “la capital de la hostelería”, según destaco Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, en una clausura que lleno el pabellón de La Magdalena de autoridades como Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano; Inmaculada Leis, comisaria jefe de la Policía Nacional en Avilés, o Eloy Alonso, alcalde de Castrillón.

Jorge García quiso poner el acento en “todos los protagonistas que han trabajado por la marca”, desde los llagareros hasta los cosecheros. “Hoy sabemos que estamos en el buen camino, recibir este premio nos da más motivación “, subrayó el sierense, que destacó la denominación de origen como “una forma de trabajar desde la transparencia”. “La sidra de Asturias representa a la familia, desde los 400 productores hasta los 34 lagares que están ahora con la marca, pasa do por todos los consumidores”, señaló.

El encargado de glosar al Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias fue Carlos Otero, que forma parte de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo. “El cerca de cuarto de siglo de la denominación de origen no pyede ser más positivo”, destacó el catedrático. Durante estos años, según explicó, se ha desarrollado la investigación y la difusión de la sidra y su cultura por toda Asturias, algo en lo que ha colaborado el propio Consejo.

El presidente de la Cámara, Daniel González, por su parte, reveló que por Salenor han pasado, durante estos días, más de diez mil visitantes. “Se ha incrementado la actividad económica en el salón, las reuniones que se han celebrado han sido exitosas”, afirmó el avilesino, que cree que esta feria es “una seña de identidad de Avilés”. “Eventos como este nos tienen que llenar de orgullo”, insistió.

“Salenor no es un salón cualquiera, es un estratégico que combina equipamiento, innovación y gastronomía”, subrayó Begoña López, directora general de Agricultura, que colocó a la feria avilesina como “un referente en el norte de España que está dando pasos para serlo también a nivel europeo”. “De DOP es el ejemplo de que la diferenciación y el compromiso generan valor y prestigio internacional”, sentenció.

Noticias relacionadas

Por su parte, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, quiso poner en valor el potencial de la hostelería como motor económico. “Hay que reconocer el buen trabajo que se hace en Asturias. Hace años el sector no estaba suficientemente valorado y ahora es uno de nuestros puntos fuertes”, ensalzó la regidora, que tuvo palabras de cariño hacia Salenor. “Este salón es un éxito y la ciudad ha trabajado para poder acoger eventos así”, finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  2. Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
  3. Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
  4. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  5. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  6. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  7. Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales
  8. La Universidad Nebrija 'lanza' su desembarco en Avilés con la apertura de preinscripciones para el grado de Enfermería

El "problema" de los perros abandonados para los ayuntamientos (grandes y pequeños): cuesta más que construir un centro social o las subvenciones a asociaciones

El "problema" de los perros abandonados para los ayuntamientos (grandes y pequeños): cuesta más que construir un centro social o las subvenciones a asociaciones

La renuncia de los tres ediles populares de Gozón "no cambia nada", afirma el secretario de Organización del PP local

La renuncia de los tres ediles populares de Gozón "no cambia nada", afirma el secretario de Organización del PP local

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Textura, sabor, brillos... así se elabora el mejor bombón artesano de Asturias: "Cada vez hay mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería"

Textura, sabor, brillos... así se elabora el mejor bombón artesano de Asturias: "Cada vez hay mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería"

Alejandro Villa eleva la merluza de la Rula de Avilés a estrella gastronómica en Salenor: "Puede ser mucho mejor que un buen virrey"

Alejandro Villa eleva la merluza de la Rula de Avilés a estrella gastronómica en Salenor: "Puede ser mucho mejor que un buen virrey"

El Ayuntamiento de Avilés explica el cambio de postura sobre la comparecencia de la Alcaldesa en la Junta: "Supone una renuncia expresa a la autonomía local"

El Ayuntamiento de Avilés explica el cambio de postura sobre la comparecencia de la Alcaldesa en la Junta: "Supone una renuncia expresa a la autonomía local"

Corvera abre el plazo de inscripición para la Escuela de Vacaciones durante tres días de Semana Santa

Corvera abre el plazo de inscripición para la Escuela de Vacaciones durante tres días de Semana Santa
Tracking Pixel Contents