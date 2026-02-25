El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

“Este premio refuerza el compromiso que mantenemos con Asturias”, aseguró Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias. Salenor ha cerrado sus puertas distinguiendo a una de las marcas que “han contribuido al crecimiento de Asturias”, la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. El salón, que ha contado con más de diez mil visitantes, ha convertido a Avilés en “la capital de la hostelería”, según destaco Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, en una clausura que lleno el pabellón de La Magdalena de autoridades como Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano; Inmaculada Leis, comisaria jefe de la Policía Nacional en Avilés, o Eloy Alonso, alcalde de Castrillón.

Jorge García quiso poner el acento en “todos los protagonistas que han trabajado por la marca”, desde los llagareros hasta los cosecheros. “Hoy sabemos que estamos en el buen camino, recibir este premio nos da más motivación “, subrayó el sierense, que destacó la denominación de origen como “una forma de trabajar desde la transparencia”. “La sidra de Asturias representa a la familia, desde los 400 productores hasta los 34 lagares que están ahora con la marca, pasa do por todos los consumidores”, señaló.

El encargado de glosar al Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias fue Carlos Otero, que forma parte de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo. “El cerca de cuarto de siglo de la denominación de origen no pyede ser más positivo”, destacó el catedrático. Durante estos años, según explicó, se ha desarrollado la investigación y la difusión de la sidra y su cultura por toda Asturias, algo en lo que ha colaborado el propio Consejo.

El presidente de la Cámara, Daniel González, por su parte, reveló que por Salenor han pasado, durante estos días, más de diez mil visitantes. “Se ha incrementado la actividad económica en el salón, las reuniones que se han celebrado han sido exitosas”, afirmó el avilesino, que cree que esta feria es “una seña de identidad de Avilés”. “Eventos como este nos tienen que llenar de orgullo”, insistió.

“Salenor no es un salón cualquiera, es un estratégico que combina equipamiento, innovación y gastronomía”, subrayó Begoña López, directora general de Agricultura, que colocó a la feria avilesina como “un referente en el norte de España que está dando pasos para serlo también a nivel europeo”. “De DOP es el ejemplo de que la diferenciación y el compromiso generan valor y prestigio internacional”, sentenció.

Por su parte, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, quiso poner en valor el potencial de la hostelería como motor económico. “Hay que reconocer el buen trabajo que se hace en Asturias. Hace años el sector no estaba suficientemente valorado y ahora es uno de nuestros puntos fuertes”, ensalzó la regidora, que tuvo palabras de cariño hacia Salenor. “Este salón es un éxito y la ciudad ha trabajado para poder acoger eventos así”, finalizó.