Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

El equipo que lidera Gema Sierra en Avilés procesó más de 71.000 muestras en 2025

Mañana ofrecen una conferencia en Avilés con motivo del 50.º aniversario del HUSA

Integrantes del laboratorio de Microbiología del HUSA, en una imagen de archivo.

Integrantes del laboratorio de Microbiología del HUSA, en una imagen de archivo. / MARA VILLAMUZA

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés, que procesó 71.451 muestras en 2025, explicará mañana cómo la biología molecular permite obtener diagnósticos rápidos en infecciones graves y refuerza la vigilancia de bacterias multirresistentes. 

La jefa del servicio, Gema Sierra, intervendrá en la mesa redonda "El poder de lo invisible: ciencia que protege la salud", junto con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la microbióloga del Instituto de Productos Lácteos (IPLA-CSIC), Begoña Redruello, para explicar la actividad de su departamento. El encuentro, que se enmarca en el 50º aniversario del centro, se celebrará mañana, jueves, a las 18.00 horas, en el Teatro Clarín de Soto del Barco.

Vigilancia

El Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica del HUSA cubre las necesidades de diagnóstico, tratamiento y prevención de cerca de 145.000 habitantes del área sanitaria. En los últimos años, ha incorporado técnicas de biología molecular que agilizan el diagnóstico de infecciones como sepsis y neumonía, de elevada morbimortalidad (tasa de muertes por enfermedad en una población y un tiempo determinados). También facilitan la identificación de microorganismos de difícil crecimiento y fortalecen la vigilancia epidemiológica de bacterias multirresistentes. 

Noticias relacionadas y más

Hitos relevantes de 2025

  • 60.952 muestras procesadas, de las que 25.632 fueron orinas y 8.109 hemocultivos.
  • 10.499 muestras de suero, con 63.321 determinaciones analíticas y un tiempo de respuesta de 70 minutos en el 50% de las pruebas.
  • 1.357 estudios de infecciones de transmisión sexual, mediante biología molecular y cultivo.
  • 964 estudios de tuberculosis, con biología molecular y cultivo.
  • Durante el periodo gripal, 800 estudios de infección respiratoria aguda (detección de covid, gripe y virus sincitial respiratorio por biología molecular), con un tiempo medio de respuesta de tres horas, que se reduce a una hora en urgencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  2. Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
  3. Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
  4. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  5. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  6. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  7. Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales
  8. La Universidad Nebrija 'lanza' su desembarco en Avilés con la apertura de preinscripciones para el grado de Enfermería

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Pablo García ocupa la secretaría general del PP de Gozón para solventar la crisis interna

Pablo García ocupa la secretaría general del PP de Gozón para solventar la crisis interna

El PP de Avilés pide revisar la Zona de Bajas Emisiones y condiciona las restricciones a informes independientes

El PP de Avilés pide revisar la Zona de Bajas Emisiones y condiciona las restricciones a informes independientes

Los veteranos del HUSA de Avilés visitan la Laboral: "El objetivo es descubrir y poner en valor el patrimonio regional"

Los veteranos del HUSA de Avilés visitan la Laboral: "El objetivo es descubrir y poner en valor el patrimonio regional"

La plaga de bajas deja al Avilés en cuadro: sin ocho jugadores y un defensa entre algodones

La plaga de bajas deja al Avilés en cuadro: sin ocho jugadores y un defensa entre algodones

Del patronato a la Junta en un día: el parking del Centro Niemeyer avanza entre reproches políticos

Del patronato a la Junta en un día: el parking del Centro Niemeyer avanza entre reproches políticos

El albergue de animales comarcal de Avilés tendrá espacio para gatos y capacidad para ampliar los boxes para perros

El albergue de animales comarcal de Avilés tendrá espacio para gatos y capacidad para ampliar los boxes para perros

EN IMÁGENES: Así ha sido la presentación del festival de la angula de Soto del Barco

Tracking Pixel Contents