Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés, que procesó 71.451 muestras en 2025, explicará mañana cómo la biología molecular permite obtener diagnósticos rápidos en infecciones graves y refuerza la vigilancia de bacterias multirresistentes.

La jefa del servicio, Gema Sierra, intervendrá en la mesa redonda "El poder de lo invisible: ciencia que protege la salud", junto con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la microbióloga del Instituto de Productos Lácteos (IPLA-CSIC), Begoña Redruello, para explicar la actividad de su departamento. El encuentro, que se enmarca en el 50º aniversario del centro, se celebrará mañana, jueves, a las 18.00 horas, en el Teatro Clarín de Soto del Barco.

Vigilancia

El Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica del HUSA cubre las necesidades de diagnóstico, tratamiento y prevención de cerca de 145.000 habitantes del área sanitaria. En los últimos años, ha incorporado técnicas de biología molecular que agilizan el diagnóstico de infecciones como sepsis y neumonía, de elevada morbimortalidad (tasa de muertes por enfermedad en una población y un tiempo determinados). También facilitan la identificación de microorganismos de difícil crecimiento y fortalecen la vigilancia epidemiológica de bacterias multirresistentes.

Hitos relevantes de 2025