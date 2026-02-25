Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés
El equipo que lidera Gema Sierra en Avilés procesó más de 71.000 muestras en 2025
Mañana ofrecen una conferencia en Avilés con motivo del 50.º aniversario del HUSA
El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés, que procesó 71.451 muestras en 2025, explicará mañana cómo la biología molecular permite obtener diagnósticos rápidos en infecciones graves y refuerza la vigilancia de bacterias multirresistentes.
La jefa del servicio, Gema Sierra, intervendrá en la mesa redonda "El poder de lo invisible: ciencia que protege la salud", junto con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la microbióloga del Instituto de Productos Lácteos (IPLA-CSIC), Begoña Redruello, para explicar la actividad de su departamento. El encuentro, que se enmarca en el 50º aniversario del centro, se celebrará mañana, jueves, a las 18.00 horas, en el Teatro Clarín de Soto del Barco.
Vigilancia
El Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica del HUSA cubre las necesidades de diagnóstico, tratamiento y prevención de cerca de 145.000 habitantes del área sanitaria. En los últimos años, ha incorporado técnicas de biología molecular que agilizan el diagnóstico de infecciones como sepsis y neumonía, de elevada morbimortalidad (tasa de muertes por enfermedad en una población y un tiempo determinados). También facilitan la identificación de microorganismos de difícil crecimiento y fortalecen la vigilancia epidemiológica de bacterias multirresistentes.
Hitos relevantes de 2025
- 60.952 muestras procesadas, de las que 25.632 fueron orinas y 8.109 hemocultivos.
- 10.499 muestras de suero, con 63.321 determinaciones analíticas y un tiempo de respuesta de 70 minutos en el 50% de las pruebas.
- 1.357 estudios de infecciones de transmisión sexual, mediante biología molecular y cultivo.
- 964 estudios de tuberculosis, con biología molecular y cultivo.
- Durante el periodo gripal, 800 estudios de infección respiratoria aguda (detección de covid, gripe y virus sincitial respiratorio por biología molecular), con un tiempo medio de respuesta de tres horas, que se reduce a una hora en urgencias.
