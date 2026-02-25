Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa madrileña es la favorita para asumir la reforma del Faro de Avilés

La oferta económica de Asch Infraestructuras y Servicios asciende a 1.280.705,30 euros

El faro de Avilés con el dique de entrada al Puerto de Avilés y las playas de San Juan y Salinas al fondo. | MARIO CANTELI

El faro de Avilés con el dique de entrada al Puerto de Avilés y las playas de San Juan y Salinas al fondo. | MARIO CANTELI

A. de la Fuente

Una empresa madrileña, Asch Infraestructuras y Servicios, S. A., es la gran favorita para asumir la obra de rehabilitación del Faro de Avilés. La mesa de contratación de la licitación, reunida el 3 de febrero, tal y como consta en el acta publicada este miércoles, ha considerado que la oferta económica de esta compañía por la ejecución de las obras, que asciende a 1.280.705,30 euros, es la más beneficiosa para la Autoridad Portuaria. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 12 meses.

Además de Asch Infraestructuras y Servicios, a la licitación también concurrieron Arposa 60, Cies Obra Civil y Esfer Construcciones y Proyectos. La compañía madrileña fue la que presentó una oferta económica más ventajosa. Además, tras la ponderación del resto de requisitos del concurso, fue la mejor valorada, con una puntuación total de 78,8 sobre 100. Arposa 60, Cies Obra Civil y Esfer Construcciones y Proyectos fueron, por ese orden, las compañías mejor valoradas.

Asimismo, la mesa de contratación decidió proponer la exclusión de Cabero Edificaciones del concurso por haber presentado su oferta superado el plazo máximo para concurrir.

En la obra licitada por la Autoridad Portuaria se prevé restaurar la envolvente, se intervendrá en la señal marítima y se recuperará y reordenarán los espacios en la antigua vivienda del farero. El edificio anexo se reformará también “para convertirlo en un espacio polivalente de actividades abiertas al público y de servicio del conjunto”.

