Los estibadores de Avilés sopesan endurecer las medidas de presión

El conflicto de la estiba en Avilés se recrudece tras el cruce de declaraciones entre la Autoridad Portuaria y el sindicato mayoritario, el SEPRA, que no descarta con endurecer las medidas de presión. Por el momento mantienen los paros -dese el lunes 16- de lunes a viernes una hora sí, una no.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Santiago Rodríguez Vega, invitó este martes a los estibados a que ponga fin a su huelga. Defendió, mediante un comunicado, que las empresas están en su derecho a disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE). También apuntó, como informó este diario, que la huelga que mantienen los estibadores ha sido convocada por el Sindicato de Estibadores del Principado Asturias (SEPRA), uno de los dos con representación en el CPE de Avilés, mientras el otro sindicato, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, no secunda el paro.

Ambos puntos generaron malestar entre los estibadores. Según el SEPRA, actualmente operan tres organizaciones sindicales en el puerto: el propio SEPRA, Frente Portuario de Avilés y UGT, además de un afiliado a CCOO. Todas, aseguran, defienden una misma línea de actuación: el mantenimiento del modelo de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que consideran clave para la estabilidad laboral y el funcionamiento de los muelles. El comunicado de los estibadores también desmiente que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar tenga presencia efectiva en el puerto avilesino, señalando que dicha organización fue abandonada “por mayoría aplastante” por los trabajadores en el pasado.

El núcleo del desacuerdo radica en la posible disolución del CPE de Avilés. En el Puerto de Avilés operan las siguientes empresas estibadoras: Ership/Alvargonzález, Algeposa, Marítima del Principado, Bergé y Consignaciones Asturianas. Rodríguez Vega sostuvo que las empresas están en su derecho de proceder a su liquidación, siempre que se garantice la adscripción de los trabajadores a las distintas compañías.

Sin embargo, SEPRA afirma que solo dos de las cinco empresas que integran el CPE han votado a favor de su disolución y cuestiona la viabilidad real de que tres de ellas puedan asumir a los trabajadores en proporción a su actividad. Según el sindicato, algunas empresas apenas han registrado tráfico de buques en los últimos meses, lo que, a su entender, pone en duda las garantías de estabilidad laboral. Además, denuncian que no se ha presentado ningún plan de mantenimiento del empleo ni de los derechos laborales, y que tampoco se ha abierto una negociación formal con la actual representación legal de los trabajadores.