Frente común de la oposición de Avilés contra el parking del Niemeyer: un modelo de gestión "con horario Cenicienta" que resulta "inútil" e "improvisado"

«Inútil», «improvisado» y con «horario Cenicienta». Así valoran desde los grupos de la oposición de Avilés el acuerdo alcanzado entre el gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Avilés para poner en manos de la empresa Ruasa el aparcamiento del Centro Niemeyer que hace un año adquirió la Administración regional para uso del municipio por algo más de tres millones de euros

«La apertura del parking del Niemeyer es una noticia que llega tarde y, por lo que conocemos, mal planteada», asegura Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP, quien advierte que «si lo que pretende el Gobierno es que sirva de apoyo a su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No se puede vender sostenibilidad y pretender sacar el tráfico del centro ofreciendo un parking con horario de Cenicienta, que echa el cierre a las doce de la noche», reprocha.

Revisión del acuerdo

Para los populares, un aparcamiento que no funciona de madrugada resulta «totalmente inútil» para su funcionamiento como parking disuasorio para los residentes que se vean expulsados del centro por no tener etiqueta ambiental, y recalcan, supone un nuevo desprecio a los trabajadores de la hostelería que terminan sus turnos de noche. «Es la prueba evidente de la insuficiencia de la memoria económica que denunciamos en nuestras alegaciones [a la zona de bajas emisiones[: el Gobierno de Avilés improvisa convenios a dedo con Ruasa sin tener un plan de movilidad real que proteja a los vecinos y a la economía local», agregan.

Así, desde el Partido Popular anuncian que van a «estudiar a fondo» la letra pequeña de este acuerdo de gestión y «una vez analizado todo este nuevo entramado de gestión y con sus correspondientes licitaciones nos pronunciaremos».

Ese acuerdo a tres bandas, que se formalizará en breve, según anunció la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez a preguntas del diputado popular José Luis Costillas, permitirá poner el aparcamiento al servicio de la comarca de Avilés. Tras la rúbrica del convenio, Ruasa iniciará las licitaciones necesarias para la puesta en marcha del parking "en las siguientes semanas", sin concretar más fechas, lo que permitirá atender tanto las necesidades del propio centro cultural como las de la ciudad, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés.

Vox protesta porque "sigue cerrado"

De forma parecida se expresaron desde las filas de Vox. Su portavoz, Arancha Martínez Riola, ve en la fórmula del parking del Niemeyer –que abrirá de siete y media de la mañana a doce de la noche– un modelo de gestión marcado por la «improvisación». A su grupo, dice, les interesa, «más que el modelo de gestión, los plazos de apertura. Un año después de su compra por parte del Gobierno del Principado de Asturias que costó casi cuatro millones de euros, sigue cerrado».

A su modo de ver, la adquisición de este equipamiento se realizó «sin una planificación de gestión» que, doce meses después, «sigue siendo un misterio y la consejera [de Cultura, Vanessa Gutiérrez] no dejó claro quien va a llevar a cabo la explotación».

Reivindicación cumplida para Podemos

David García, portavoz de Podemos, se felicitó porque se ve cumplida "una reivindicación histórica" a la que llevaban mucho tiempo esperando. "Estamos deseando ver que se cumpla la apertura del parking", subrayó, al tiempo que pidió "que no haya más palos en la rueda". Sí advirtió sobre la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento y la ausencia de sus representantes -la Alcaldesa, Mariví Monteserín y Agustín Medina- que no estuvieron presentes en la reunión de este lunes del patronato del Centro Niemeyer en la que se acordó el modelo de gestión y futuro horario de apertura del equipamiento.

Para García el horario de apertura previsto -aún pendiente de aprobar en el consejo de administración de Ruasa, sociedad que se encargará de la gestión igual que en el resto de aparcamientos públicos de la ciudad- es "adecuado" por estar orientado a visitantes y trabajadores. "Podría estar abierto toda la noche, pero que lo digan los técnicos si es posible", indicó el portavoz de Podemos.

El papel de Ruasa

La empresa municipal Ruasa asumirá la gestión integral del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, incluida la inversión inicial necesaria; la implantación de sistemas de control y videovigilancia y la atención a las personas usuarias. Además, aprobará las tarifas correspondientes, con criterios de equilibrio económico y orientadas a garantizar la adecuada conservación y sostenibilidad del servicio.

Por su parte, la Fundación Centro Niemeyer entregará las instalaciones en condiciones óptimas de uso y mantendrá las obligaciones relativas a la instalación eléctrica y la limpieza del aseo, además de coordinar con Ruasa la previsión de los días de mayor afluencia.