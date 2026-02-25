El legado de Adolfo Fernández llega a Avilés: ‘Sensación térmica’, su herencia teatral feminista, desembarca es su estreno absoluto este fin de semana en el Palacio Valdés

"No se trata de una historia de mujeres para mujeres, sino que se trata de algo mucho más universal. Es casi una cosa más para los hombres, pues a ninguna mujer que vea este montaje le vamos a contar nada que no sepa". Así define una de sus actrices, Adriana Ubani (Lucía), la historia de "Sensación térmica", la obra de teatro de basada en la novela de Mayte López y con adaptación a la escena de Adolfo Fernández, fallecido recientemente.

"Es una obra que habla desde el humor, la ironía y desde la herida de muchas de las violencias que sufrimos las mujeres. Por eso quiero convocar también la presencia de una ausencia como la de Adolfo, quien nos deja un legado maravilloso, una herencia increíble", cuenta Vanessa Espín, quien junto a Fernández, se dedicó a la dirección de "Sensación térmica".

Se trata de una historia "profundamente feminista, porque ya la autora la marcó como tal. Pero darle voz no es siempre tan fácil, y que una persona tan conocida como Adolfo nos ponga en el centro y la violencia que sufrimos todas las semanas, me parece muy destacable", asegura Espín, quien también valora "que sea un hombre el que lo haya elegido, así como el que hable de ello. Tiene que ser un ejemplo a seguir".

"Sensación térmica" llega al teatro Palacio Valdés de Avilés con doble función. El viernes 27, a las 20.00 horas, será el estreno absoluto, mientras que la segunda función será el sábado 28, a la misma hora. La obra alterna música y disonancia para adentrarse en la amistad, el dolor, el abuso, las ilusiones y los sueños de tres mujeres jóvenes que comparten piso y confidencias.

Adolfo Fernández encontró en la historia de Mayte López una estructura profundamente teatral y por ello decidió llevarla a escena. Inició el proceso de adaptación y dirección en sus últimos años de vida y, ahora, se convierte en parte de su legado artístico. Vanessa Espín se encargó de culminar con la dirección respetando el impulso inicial de Fernández y su mirada sobre el texto.

Las actrices se han preparado durante varios meses para poder llevar a escena esta adaptación y, en el proceso, se han dado cuenta de que "en esta historia aparecemos nosotras en nuestro día a día, siento que estoy constantemente en la trama y relacionándome con mi vida personal. Creo que eso es algo muy bonito también", explica Claudia Galán, quien interpreta a Juliana.

A pocos días del 8M

Esta obra llega como una "bonita coincidencia" al teatro Palacio Valdés días antes del Día Internacional de la Mujer, según Nora Hernández. Ella interpreta a Alma en la función del viernes, pues el sábado debe estar presente en la gala de los Goya debido a su nominación a Mejor Actriz Revelación por su papel en "La Cena". Por eso, el sábado será su hermana, Olivia Hernández, quien coja el relevo y le dé vida a Alma en la segunda fecha. Ella no había caído en la cercanía entre fechas, pero dice que "no hay mejor forma que poder manifestarse a través del arte y haciendo lo que nos gusta. Actuar y reivindicar a la vez".

Sentada, Nora Hernández, y a su lado, Olivia Hernández. / Mara Villamuza / LNE

"Para mí es un honor, estoy muy agradecida de que llamasen para este proyecto, porque es una novela que me encanta", expresa Nora Hernández. Además, añade que "la dramaturgia de Adolfo es algo que era muy necesario en el panorama teatral actual y que estemos mi hermana y yo juntas en el proyecto es algo que me emociona".

En el caso de Olivia, cree que "me da muchísima seguridad poder compartir este papel con mi hermana". Sostiene que es "una sustitución es compleja, porque es hacer una obra con menos ensayos", pero "que sea ella me lo facilita todo porque puedo quedar con ella y ayudarnos mutuamente".