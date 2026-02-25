Pablo García ocupa la secretaría general del PP de Gozón para solventar la crisis interna

Pablo García ha sido designado como nuevo secretario general del PP de Gozón. Sustituye en el cargo a Patricia Suárez, que ocupaba ese puesto en la junta local del PP gozoniego hasta que presentó su renuncia a seguir formando parte del grupo municipal junto a otros dos ediles, Florentino Cuétara y Jorge Calderón. El cambio se produjo este martes durante una reunión de urgencia en la sede de los populares en Luanco. El encuentro también contó con la presencia de Beatriz Llaneza, secretaria general del PP asturiano. El acuerdo fue adoptado por unanimidad de los presentes en el acto.

Esa reunión estuvo motivada por la crisis abierta en el seno del partido a cuenta de la "falta de sintonía" entre el grupo municipal y la junta local del PP, como expresaron los dimisionarios que hasta el momento son tres: Florentino Cuétara, que ejercía además como portavoz del PP en el salón de Plenos, la citada Patricia Suárez y Jorge Calderón. El PP ya anunció que expulsará a estos tres ediles díscolos que a partir de ahora formarán el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Gozón.

Pese a que las dimisiones han agitado la polémica, la falta de entendimiento en el seno del partido viene de tiempo atrás. La gota que colmó el vaso fue la negativa de varios ediles a acatar una decisión de la junta local de solicitar un Pleno para debatir la situación de los parques de almacenamiento energético en el concejo, según defiende el PP. Es más, por esa razón, el partido ya pensaba en abrir diversos expedientes contra los concejales opuestos a esta decisión. Sin embargo, ese trámite no llegó a realizarse dado que Cuétara y Suárez, primero, y Calderón, después, oficializaron en el Ayuntamiento de Gozón su renuncia a seguir formando parte de las filas del PP. Esa decisión, de acuerdo a los estatutos del partido, trae consigo la pérdida de afiliación.

El PP quiere recomponerse y por eso ha nombrado sustituto de Patricia Suárez a Pablo José García. Ahora, el grupo municipal, que pasa de contar con siete ediles a cuatro, tendrá que decidir quién lleva las riendas de la portavocía en el salón de Plenos, precisamente después de que Cuétara, que ejercía esa labor hasta la fecha, fuera uno de los concejales que ha presentado su renuncia. Actualmente siguen formando parte del grupo municipal del PP: María Jesús Fernández, Sergio Heres, María Ángeles Ochoa y Adelaida Velarde. Presumiblemente, la portavocía recaerá en manos de Sergio Heres, que concurrió en el número 7 en la lista con la que el PP de Gozón se presentó a las elecciones municipales.

La escenificación de la división interna se hará efectiva esta tarde en el Pleno ordinario de Gozón convocado para las 19.00 horas en Luanco.