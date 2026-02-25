Del patronato a la Junta en un día: el parking del Centro Niemeyer avanza entre reproches políticos

El futuro del aparcamiento del Centro Niemeyer en poco más de 24 horas de reuniones y debate político. Primero, una convocatoria del patronato del Centro Niemeyer que el diputado popular José Luis Costillas calificó “casi de urgencia, sin la presencia de la Alcaldesa (Mariví Monteserin) ni el representante de IU de Avilés (Agustín Medina), para tomar acuerdos y decisiones sobre el parking del Niemeyer”. Se acordó, según ha trascendido, aprobar el convenio por el que Ruasa gestionará el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, adquirido por el Principado en diciembre de 2024 por un precio de 3,2 millones de euros y con 276 plazas. Eso fue el lunes.

Poco más de veinticuatro horas después, el debate se llevó a la Junta. Costillas, que hizo mención a esa “casi urgencia”, preguntó a la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, cuándo se pondrá en funcionamiento el parking del Centro Cultural Óscar Niemeyer. “Todo lo que ocurre a este aparcamiento es un despropósito”, dijo. Criticó el PP que lo único que se conozca de este equipamiento “es que se va a dar a dedo a Ruasa”. Gutiérrez fue escueta en su respuesta: recordó al popular que el PP, entre otros, reclamó la compra y apertura del aparcamiento subterráneo “para prestar servicio a la ciudadanía”. La consejera, que hizo mención al convenio por el que Ruasa se hará con la gestión de uso del parking del Niemeyer, negó que Monteserín faltara a la reunión de patronato -lo hizo vía telemática-. La consejera valoró el servicio de este aparcamiento "por su cercanía al centro y para sacar el tráfico del centro de la ciudad".

El convenio

El acuerdo a tres bandas, que se formalizará en breve, permitirá poner el aparcamiento al servicio de la comarca de Avilés. Tras la rúbrica del convenio, Ruasa iniciará las licitaciones necesarias para la puesta en marcha del parking en las siguientes semanas, lo que permitirá atender tanto las necesidades del propio centro cultural como las de la ciudad, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés. “Esti alcuerdu dexa optimizar un recursu estratéxicu p'Avilés, reforciar l'actividá del Centru Niemeyer y avanzar nun modelu de ciudá más sostenible, accesible y dinámicu”, valoró la titular de Cultura y presidenta de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer.

La empresa municipal asumirá la gestión integral, incluida la inversión inicial necesaria; la implantación de sistemas de control y videovigilancia y la atención a las personas usuarias. Además, aprobará las tarifas correspondientes, con criterios de equilibrio económico y orientadas a garantizar la adecuada conservación y sostenibilidad del servicio. Por su parte, la fundación entregará las instalaciones en condiciones óptimas de uso y mantendrá las obligaciones relativas a la instalación eléctrica y la limpieza del aseo, además de coordinar con Ruasa la previsión de los días de mayor afluencia.

Entre el patronato -se presentó el Plan de actuación de 2026- y la comisión de Cultura, Agustín Medina, concejal del Ayuntamiento de Avilés y miembro del patronato de la Fundación del Centro Cultural Óscar Niemeyer, celebraba: "La firma, por parte del Ayuntamiento de Avilés y la Fundación del Centro Niemeyer, del convenio que permitirá la apertura diaria del parking del Centro Niemeyer es un paso muy importante para cumplir con una demanda que planteábamos hace tiempo desde Izquierda Unida y forma parte del acuerdo de Gobierno”.

Hizo alusión, en concreto, a un convenio que permite que la sociedad pública Ruasa, que ya se encarga del resto de aparcamientos públicos de Avilés, asuma la gestión del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer. Ahora el convenio deberá ser aprobado por el Consejo de administración de Ruasa antes de la firma definitiva “que se llevará a cabo próximamente”.

Horario

Así, Ruasa podrá comenzar a realizar las actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad del parking, desde las cámaras de videovigilancia o la instalación de barrera de acceso. El horario de apertura del aparcamiento será de 7.30 de la mañana a medianoche todos los días de la semana. “Esperamos que, una vez aprobado de forma definitiva el convenio, se agilicen las actuaciones para acondicionar las instalaciones y que el parking comience a funcionar lo más pronto posible", recalcó.

Programación expositiva y de Artes Plásticas

En cuanto al avance de actividad del centro cultural de la ría, el Plan de actuación de 2026 incluye una programación expositiva y de Artes Plásticas en diversos espacios. Así, de acuerdo al documento, durante el verano de 2026 se tendrá una especial atención en la programación expositiva a la actividad Bienal Climática, cuya primera edición está prevista para su celebración en Avilés.

En la cúpula

También están previstas cuatro exposiciones de fotografía en la sala acondicionada para tal fin. En la cúpula está prevista la producción de tres exposiciones, además de la finalización el próximo marzo de la muestra “Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en Colección BBVA”. Entre las actividades expositivas que pretenden reforzarse durante 2026 están las exposiciones itinerantes, vinculadas a acuerdos institucionales y de patrocinio, de acuerdo al Plan de actuación de 2026. “Condicionada a la posibilidad de obtención de patrocinio para esta actividad, se tiene previsto poner en marcha una nueva producción para llevar a cabo una itinerancia que aspira a seguir la estela de las anterioress ya realizadas por el Centro Niemeyer en el ámbito rural de Asturias, gracias al apoyo de Caja Rural de Asturias”, señalan.

Inversiones

En el capítulo de inversiones previstas para 2026 constan en el citado plan 35.000 euros para instalaciones, mobiliario, enseres y material; 10.000 euros más para la compra de obras artísticas (fotográficas, gráficas, dibujos e instalaciones) y 40.000 euros para la rehabilitación de elementos estructurales del edificio.