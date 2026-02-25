El PP de Castrillón le pide al PSOE local que "se remangue" para conseguir el apoyo del Principado en un proyecto clave para el concejo

El gobierno de Castrillón le ha pedido a Iván López, portavoz socialista en el concejo, que "se remangue" para conseguir que el Principado de Asturias apoye algunos de los proyectos del PP. "López debe ser el único que no ve importante y posible ese proyecto, pero se necesita la colaboración regional", subraya Nuria González-Nuevo, que confiesa su incertidumbre ante la postura del PSOE. "No sabemos a qué atenernos, unos días hace propuestas y al día siguiente nos pone pingando".

"Los que estamos trabajando intensamente para mejorar Castrillón y la calidad de vida de sus vecinos somos nosotros, con la colaboración de Vox. Cometemos errores, pero lo hacemos con intensidad y dedicación", señala la portavoz popular, que destaca el trabajo para llegar a acuerdos con otras administraciones como la Consejería de Educación, haciendo alusión a la unión para acometer mejoras en El Campiello, el Infanta Leonor y en el instituto de Salinas. "Sabemos ceder en beneficio de la comunidad educativa. Es el caso de las reparaciones de ventanas en el Campiello, algo que, a nuestro juicio, debería asumir la Consejería, como se está haciendo en otros concejos. También hemos atendido muchas reformas que tendrían que haber sido inversión de la Consejería, como el lucernario del colegio de Salinas, entre muchas otras", explica González-Nuevo, que critica que el PSOE siga "con la política del 'no', disfrazándola algún día de cierta moderación y propuesta para luego desdecirse".

González-Nuevo volvió a recordar que el PSOE local "ha permitido el atentado presupuestario contra Castrillón" e hizo mención al proyecto de la ronda de Piedras Blancas. "López podría pedirle a Adrián Barbón que reciba a Eloy Alonso para, entre otras cosas, tratar este proyecto, que implicaría realizar una permuta entre el Principado y el Ayuntamiento de Castrillón del tramo urbano de la CT1 que va de Piedras Blancas a La Castañalona. "El proyecto supondría una mejora para Piedras Blancas, que sacaría gran parte del tráfico de paso, y daría mejor acceso a la variante de Avilés en la zona de Arnao, el barrio de San Francisco, Las Chabolas y Naveces, además de mejorar el tráfico de las playas en verano", sentenció la teniente de alcalde.