PP y Foro acusan de "escándalo" a la alcaldesa de Avilés: "Se niega a comparecen en la Junta ante el caos de la gestión municipal"

"Un escándalo", "una vergüenza" y "una situación inaudita". Así catalogan el Partido Popular y Foro la renuncia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a comparecer en la Junta del Principado para dar explicaciones sobre los reparos de la Sindicatura de Cuentas al "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" del ejercicio 2022. “Mariví Monteserín demuestra su desprecio y falta de respeto a la institución que representa a todos los asturianos. ¿Qué le da miedo para mostrar esa cobardía?”, cuestionó este miércoles el diputado popular José Cuervas-Mons, en una rueda de prensa conjunta con el diputado forista, Adrián Pumares.

La petición de comparecencia de Monteserín en la Junta fue hecha por el Partido Popular a principios de este mes. Estaba previsto que en esa sesión de Hacienda también participase el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, y que ambos diesen cuenta sobre el informe de fiscalización financiera y de cumplimiento de Avilés correspondiente a 2022, en el que el ente autonómico advierte de la sobrevaloración del inmovilizado material, de al menos 18 millones de euros; deficiencias en el inventario; excesiva temporalidad en la plantilla (el estudio data de antes de los últimos procesos de estabilización); la predominación y alta reiteración de la mayoría de subvenciones nominativas; o la catalogación de patrocinios que, a juicio del ente, encajarían mejor como subvención.

La fecha elegida para esta cita era el pasado día 19 de febrero, pero posteriormente, según explicaron Cuervas-Mons y Pumares, el día 6 la regidora alegó que le era imposible acudir por cuestiones de agenda. Monteserín indicó entonces cuáles eran los días que tenía disponibles para desplazarse a la Junta, señalándose el 27 de febrero como la fecha para la celebración de la comisión de Hacienda. “Pero ayer, por los servicios de la Cámara en fecha 13 de febrero, se nos traslada un nuevo escrito de la alcaldesa declinando la 'invitación informal', a la vez que manifiesta que no tiene obligación de acudir dada la falta de aceptación por la Alcaldía, y alega un artículo erróneo del Reglamento de la Cámara, que es el que se aplica para la invitación de expertos e interesados a los proyectos de ley y otras tramitaciones”, indicó Cuervas-Mons.

El diputado popular señaló que donde se regula la comparecencia relativa a los informes de la Sindicatura, que es el 235 del Reglamento, “no es optativo”, y añadió que “más allá de cuestiones legales, que desde nuestro punto de vista están claras, estamos ante una situación inaudita que supone un escándalo, y que ese desprecio y falta de respeto a la Junta General del Principado venga ejercido por la alcaldesa del tercer municipio de Asturias, es especialmente grave, y que lo haga precisamente alguien que es parte de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios es más grave aún”.

“Que la alcaldesa avilesina haya toreado literalmente a todos los miembros de la Comisión parlamentaria de Hacienda, diciendo primero que le venían bien las fechas de la convocatoria, y cuando nos adaptamos a su agenda diga que no quiere venir, es una tomadura de pelo”, denunció Cuervas-Mons, que apoyó su intervención con un recorte de LA NUEVA ESPAÑA.