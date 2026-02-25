La renuncia de los tres ediles populares de Gozón "no cambia nada", afirma el secretario de Organización del PP local

"Nos encontramos el partido abandonado cuando entró José Fernández de presidente y lo que hacemos desde entonces es reorganizarnos y vamos a seguir reorganizándonos", explica Roberto Álvarez, secretario de Organización del PP de Gozón, que minimiza que la agrupación local haya sufrido una crisis interna pese a la renuncia de tres concejales que ya han pasado oficialmente al grupo de ediles no adscritos. "Nuestra idea es trabajar en equipo, no cambia nada (la dimisión de tres concejales), y queremos seguir creciendo, quien quiera estar en el partido está y quien no quiera, no", añadió no sin antes remarcar que la marcha de esos tres ediles "fue por falta de ganas de trabajar en equipo". Realizó esas declaraciones tras el primer Pleno en el que Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón actuaron como concejales no adscritos tras su renuncia a seguir en las filas del PP.

Los tres llegaron una hora antes al salón de Plenos. Ocuparon sus asientos, los tres juntos, cuestión que solo conllevó un cambio de lugar para Jorge Calderón que en anteriores sesiones estaba un tanto apartado. "Sin el partido empezamos y sin el partido seguiremos", señala Patricia Suárez antes de que el reloj marcara las 19.00 horas. Suárez detalló además que había presentado su dimisión como secretaria general del PP de Gozón antes de oficializar su paso a ser no adscrita. El resto de ediles fue tomando posición.

El alcalde, Jorge Suárez, abrió el Pleno anunciando la constitución del nuevo grupo de no adscritos, sentado al lado del PP. El regidor planteó una duda sobre el orden de intervenciones, que en Gozón suelen ir de menor a mayor representación, y César Fidalgo, portavoz de IU, manifestó que su grupo no tenía problema por iniciar el debate después de que la portavoz del PSOE, Arancha Peláez, anunciara una corrección de errores del plan especial de la fachada marítima que afectaba a varios edificios, que al final salió aprobada con el voto en contra de IU. Cuétara hizo de portavoz en este primer punto por los no adscritos y Ángela Ochoa, por el PP, aunque aclaró que aún no es la responsable oficial de intervenir en los Plenos: "Se decidirá esta semana o la próxima". Mientras, entre el público, Beatriz Llaneza, que es la secretaria general del PP de Asturias.

El siguiente punto fue la aprobación de un estudio de detalle para un modificado de una urbanización en Santana, que salió aprobado por unanimidad de PSOE, PP, IU y no adscritos. También ocurrió lo mismo en el resto de los puntos, incluido en la petición al Principado y a la Junta de Toponimia el cambio de denominación de "Ferriru" por "Ferrero" que contó con una nutrida representación vecinal que portaban camisetas de su reivindicación. "El mio nome ye Ferrero", estaba grabado en algunas camisetas, en otras "Ferriru No, Ferrero, sí". Los vecinos de esa localidad de Viodo aplaudieron la unión política de los gozoniegos.

Los no adscritos presentaron incluso dos mociones. Una para pedir más información "frente a la desinformación" sobre los parques de baterías y otra para solicitar más apoyos y protección al sector primario. Ambas fueron aprobadas por unanimidad. "Hoy vienes cargao, estás sembrao, Tino", indicaron desde el PSOE e IU a Florentino Cuétara. "¿Tienes más, Tino?", le interpeló el Alcalde tras las aprobaciones a sus propuestas. Luego llegaron los ruegos en los que IU pidió información sobre el proceso de licitación de la mejora del polideportivo y la "inactividad del área de Igualdad", cuestión que trajo consigo un pequeño rifirrafe entre Lidia Fernández (IU) y Alba Escandón (PSOE), exconcejal y actual edil del ramo, respectivamente.

Al finalizar el Pleno, Ángela Ochoa que ejerció de portavoz popular analizó la situación vivida en el seno del partido en los últimos días. "Es una situación complicada, pero hay que seguir adelante, seguimos siendo fieles al partido y fieles a los vecinos de Gozón", zanjó mientras en los corrillos se hablaba de lo acontecido la última semana en las filas del PP, el partido que ganó las elecciones, obtuvo siete concejales y ahora cuenta con cuatro en el salón de Plenos.