Soto del Barco busca trabajadores de la mar para darles voz
La iniciativa busca plasmar en libros las vivencias de los profesionales del sector
N. Menéndez
Soto del Barco quiere dar voz a uno de los sectores con mayor fuerza dentro de su concejo. Por ello, la biblioteca de San Juan de la Arena acoge este viernes a partir de las 18.30 horas el encuentro "Oficios del mar: si los gremios hablaran", una iniciativa donde los propios protagonistas podrán contar sus historias en primera persona.
El consistorio sotobarquense busca a profesionales de las diferentes ramas de la mar en el concejo, desde anguleros o pescadores hasta rederas, conserveras o carboneras. La idea es que cada uno cuente su propia historia y, con ello, compartir sus vivencias y plasmarlas en libros y cuadernos. La iniciativa forma parte del proyecto "Oficios a través de la palabra: lectura y escritura colectiva en el mundo rural", que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Esta primera sesión se celebrará en La Arena a partir de las 18.30 horas y, para los asistentes, habrá café, té y bollos. La entrada es libre y gratuita.
Tiempo atrás el colectivo Garabuxada, de L’Arena, puso en marcha la iniciativa "Mineras de la mar", el homenaje a las mujeres que “pañaban” carbón en la playa de San Juan de La Arena desde comienzos del siglo XX y hasta bien entrados los años 80. La propuesta se planteó como un tributo muy necesario tanto para reconocer un trabajo que quitó mucha hambre como para proteger del olvido una labor única en el mundo y que con el paso del tiempo acabaría por desaparecer incluso del recuerdo. Ese homenaje no se quedó solo en una exposición al uso sino que se incluía una serie de acciones de carácter multidisciplinar, en diferentes ámbitos y soportes para ensalzar este oficio también vinculado a la localidad arenesca.
