Textura, sabor, brillos... así se elabora el mejor bombón artesano de Asturias: "Cada vez hay mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería"

Los participantes no podían estar presentes y seis personas conformaban el jurado. Así fue el IV Concurso al Mejor Bombón Artesano de Asturias, que se celebró en el último día del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, Salenor. En total fueron 10 los participantes que presentaron su bombón, cada uno con su propia particularidad, entre los que se impuso el resturante El Faro de Cudillero, con una elaboración a base de mango y caramelo.

En el jurado estaba David Fernández-Prada, director de Gustatio; Jaime Rodríguez, de la confitería Praliné de Gijón; Eva Baides, profesora en la Escuela de Hostelería de Gijón; Alejandro Montes y Pablo Iglesias, consultores gastronómicos; y José Manuel Salas, de Cremela y ganador dos veces de este concurso, "algo que es realmente difícil", según explicó Fernández-Prada.

Los bombones entraban en la sala de la mano de varios camareros. Todos estaban numerados de tal forma que se cataban sin conocer a qué participante le pertenecía cada uno. Ellos llevaron el bombón hasta Salenor y, de la misma forma, se fueron para esperar lejos del lugar de deliberación sobre los resultados.

Para dar con el ganador se valoraron "los cuatro puntos fundamentales", explicaba Alejandro Montes. El primero es la estética, "ver los acabados, los brillos y las combinaciones de colores, si las tiene, de cada pieza". Después se mira el corte: "El grosor de la capa exterior, que se llama camisa y debe ser muy fino y equilibrado en los cuatro ángulos. Luego la textura del relleno, que sea cremoso y no esté cortado ninguno ni muy blando".

También se tiene en cuenta "la combinación de texturas y el equilibrio de sabor", afirma. Montes es la segunda vez que participa como jurado en este concurso, ya que el anterior "fue muy bien, hubo muy buenos bombones". Y es que "esperamos que haya muy buen nivel, pues cada vez hay más y mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería".