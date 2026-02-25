Los veteranos del HUSA de Avilés visitan la Laboral: "El objetivo es descubrir y poner en valor el patrimonio regional"

Los integrantes de la asociación de antiguos trabajadores del Hospital Universitario San Agustín de Avilés participaron este martes en una visita cultural a Gijón, con parada destacada en Laboral Ciudad de la Cultura. La actividad se enmarca dentro del programa de visitas culturales que la asociación organiza periódicamente por distintos puntos de Asturias, con el objetivo de descubrir y poner en valor el patrimonio regional que, en muchas ocasiones, “por tenerlo tan cerca, obviamos su conocimiento”.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los espacios más emblemáticos de La Laboral, conocer su historia —desde su origen como Universidad Laboral hasta su actual función como centro cultural— y disfrutar de uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares del Principado.

Estas iniciativas no solo fomentan el interés por la cultura y la historia asturiana, sino que también refuerzan los lazos entre los antiguos trabajadores a través de experiencias compartidas.

El colectivo está esta temporada precisamente zambullido en la organización de actos con motivo del 50 aniversario del HUSA, que oficialmente se celebrará el 19 de mayo si bien ya está en marcha la programación.

Por concejos:

En Muros de Nalón habrá el día 31 de enero una carrera a favor de “El ángel de Javi” y una conferencia (“Historia de la medicina. Muros de Nalón 1747-1900 ”) el 6 de febrero.

habrá el día 31 de enero una carrera a favor de “El ángel de Javi” y una conferencia (“Historia de la ”) el 6 de febrero. En Avilés , el día 19 de febrero, comenzará un ciclo científico en la Casa de Cultura con una jornada sobre cuidados paliativos . También se inaugurará una exposición en el HUSA el 16 de marzo: "Cincuenta años en cincuenta fotos". Habrá encuentros científicos sobre especialidades médicas y quirúrgicas, y una mesa redonda sobre la gestión de la pandemia por Covid. El programa en Avilés es especialmente profuso e incluye incluso una marcha del hospital a la plaza de España, conferencias y más.

Reyes de España

El acto final e institucional se desarrollará el 19 de mayo, coincidiendo con la apertura del Hospital Universitario San Agustín hace medio siglo. Fueron los entonces reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, quienes abrieron oficialmente las puertas al mayor complejo sanitario de la ciudad. Para las bodas de oro no se descarta la visita a Avilés de Felipe VI y la reina Letizia, si bien su presencia no está confirmada.

El del 19 de mayo será un acto en el Centro Niemeyer, donde también se proyectará un documental que recoge cinco décadas en unos minutos: “El Hospital con alma”.