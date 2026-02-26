Barbón y Zapico se reunirán el 9 de marzo para abordar las discrepancias en el Gobierno por las universidades privadas y Costco

Ya hay fecha: 9 de marzo. El presidente del Gobierno, Adrián Barbón, adelantó esta mañana en Avilés que el segundo lunes del próximo mes de marzo se reunirá con sus socios de gobierno a petición de estos últimos. "Todavía estamos ajustando la hora", precisó el líder del Ejecutivo regional. Izquierda Unida exigió hace unos días una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, "ante la gravedad de la llegada de las universidades privadas a nuestra comunidad autónoma".

La reacción de IU se produjo tras una reunión de la colegiada de la organización (el órgano más amplio) y ante las tensiones en el Ejecutivo por la discrepancia existente entre los socios sobre la implantación de titulaciones privadas. La secretaria de Organización de IU, María José Miranda, afirmó tras la reunión interna que la entrada de las universidades privadas en Asturias causa "gran preocupación no solo en los dirigentes de Izquierda Unida, sino también en la militancia". Ante esta situación, la dirección colegiada y la dirección ejecutiva del partido pedirán "una reunión al máximo nivel político", con el presidente Barbón.

A las discrepancias surgidas por las universidades privadas se sumó la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) con el voto en contra de la agrupación de Ovidio Zapico (IU).

Precisamente cerramos hoy la fecha, todavía estamos ajustando la hora, pero va a ser el lunes 9 (de marzo)", ha informado Barbón, a preguntas de los periodistas durante una visita a Avilés.