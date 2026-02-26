Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Barbón y Zapico se reunirán el 9 de marzo para abordar las discrepancias en el Gobierno por las universidades privadas y Costco

IU solicitó una reunión a mediados de mes "al máximo nivel político" con el PSOE regional

Barbón y Zapico en la Junta, en una imagen de archivo.

Barbón y Zapico en la Junta, en una imagen de archivo. / Juan Plaza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Ya hay fecha: 9 de marzo. El presidente del Gobierno, Adrián Barbón, adelantó esta mañana en Avilés que el segundo lunes del próximo mes de marzo se reunirá con sus socios de gobierno a petición de estos últimos. "Todavía estamos ajustando la hora", precisó el líder del Ejecutivo regional. Izquierda Unida exigió hace unos días una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, "ante la gravedad de la llegada de las universidades privadas a nuestra comunidad autónoma".

La reacción de IU se produjo tras una reunión de la colegiada de la organización (el órgano más amplio) y ante las tensiones en el Ejecutivo por la discrepancia existente entre los socios sobre la implantación de titulaciones privadas. La secretaria de Organización de IU, María José Miranda, afirmó tras la reunión interna que la entrada de las universidades privadas en Asturias causa "gran preocupación no solo en los dirigentes de Izquierda Unida, sino también en la militancia". Ante esta situación, la dirección colegiada y la dirección ejecutiva del partido pedirán "una reunión al máximo nivel político", con el presidente Barbón.

A las discrepancias surgidas por las universidades privadas se sumó la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) con el voto en contra de la agrupación de Ovidio Zapico (IU).

Precisamente cerramos hoy la fecha, todavía estamos ajustando la hora, pero va a ser el lunes 9 (de marzo)", ha informado Barbón, a preguntas de los periodistas durante una visita a Avilés.

Noticias relacionadas y más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  2. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  3. Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
  4. Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
  5. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  6. Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales
  7. La factura de los dragados que complica las cuentas del Puerto de Avilés: 'Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, ahora tiene más complicaciones que un dique nuevo
  8. Luto y desconsuelo en Avilés para una Sardina disfrutona, que se fue bajo la lluvia y entre críticas al Rey del Goxu

El PP de Castrillón le pide al PSOE local que "se remangue" para conseguir el apoyo del Principado en un proyecto clave para el concejo

El PP de Castrillón le pide al PSOE local que "se remangue" para conseguir el apoyo del Principado en un proyecto clave para el concejo

Al Hospital San Agustín en HUSA Express: así es la nueva línea de autobús que entrará en funcionamiento en Avilés con viajes de 6 minutos, ocho paradas y 45 céntimos de euro

Al Hospital San Agustín en HUSA Express: así es la nueva línea de autobús que entrará en funcionamiento en Avilés con viajes de 6 minutos, ocho paradas y 45 céntimos de euro

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

El colegio avilesino Marcelo Gago viaja al continente antártico y disfruta con paisajes helados, pingüinos y focas

El colegio avilesino Marcelo Gago viaja al continente antártico y disfruta con paisajes helados, pingüinos y focas

Barbón y Zapico se reunirán el 9 de marzo para abordar las discrepancias en el Gobierno por las universidades privadas y Costco

Barbón y Zapico se reunirán el 9 de marzo para abordar las discrepancias en el Gobierno por las universidades privadas y Costco

Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada

Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada

Alejandro Villa eleva la merluza de la Rula de Avilés a estrella gastronómica en Salenor: "Puede ser mucho mejor que un buen virrey"

Alejandro Villa eleva la merluza de la Rula de Avilés a estrella gastronómica en Salenor: "Puede ser mucho mejor que un buen virrey"

Y tú, ¿cómo ligas?

Tracking Pixel Contents