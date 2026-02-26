Campa (PSOE), en el Pleno, sobre el patrocinio del Real Avilés: "El pago se retrasó por una deuda del club con el Ayuntamiento"

Sin grandes noticias y en un ambiente cordial y distendido. Así transcurrió el Pleno Extraordinario celebrado este jueves a instancias del Partido Popular con el fin de para conocer en qué estado se encuentran las relaciones entre Real Avilés y Ayuntamiento. La voz cantante en la bancada de los populares la llevó el concejal Carlos Fernández, ante la muy criticada por la oposición ausencia de su portavoz, Esther Llamazares -tras la sesión aclaró a este periódico que se encontraba en Madrid por sus obligaciones como diputada en el Congreso-, quien pidió más transparencia al gobierno local y cuestionó las demoras en los acuerdos con el equipo de fútbol. Mientras, el encargado de dar respuestas desde el bando socialista fue su portavoz, Manuel Campa, quien basó sus explicaciones en dos cuestiones ya sabidas: los retrasos en el pago del patrocinio y de la subvención al Real Avilés se debieron a deudas del club y que el nuevo convenio para el uso del Suárez Puerta no se firmará hasta que se tenga el informe técnico definitivo sobre el estado del estadio.

El Suárez Puerta

Fernández puso sobre la mesa varios aspectos que han generado conflicto entre el Ayuntamiento y el Real Avilés. La "inadmisible" situación de la concesión del estadio Román Suárez Puerta, "que tiene al club en precario desde hace casi dos años"; los retrasos en el pago y el impacto del patrocinio del Consistorio en la camiseta del Real Avilés; así como los problemas para abonar la subvención municipal.

Sobre el nuevo "contrato" del Suárez Puerta, Campa explicó que la concesión demanial, "que podrá tener una duración de entre seis meses y cuatro años", está supeditada a la liquidación de la concesión ya vencida. ¿Y por qué no se liquida ésta? Pues, como explicó el propio portavoz socialista, porque este trámite está pendiente de un informe técnico sobre el estado en el que se encuentra el estadio municipal avilesino. ¿Quiere decir eso que el Real Avilés deberá abonar las reparaciones del campo antes de tener una nueva cesión? No. El edil socialista también aclaró que esas cuestiones se incorporarán a la futura concesión y se podrán compensar ahí.

También preguntó Fernández sobre los planes de reforma del estadio de la dirección del club. Estos estarían ligados a la futura concesión del estadio, que como detalló Campa deberá asignarse por licitación; un concurso en el que, presumiblemente, el Real Avilés partirá con una ligera ventaja. "Según la Ley de Contratos del Sector Público, una empresa o un tercero que realiza los estudios de viabilidad, el proyecto las memorias... tiene una aportación de cinco puntos sobre el resto de licitantes", explicó Campa, que hizo una recapitulación de los planes del gobierno local con el Suárez Puerta: "Liquidar la concesión vencida con los informes de deficiencias y hacer una concesión demanial directa para su uso hasta que se saque la licitación".

La subvención y el patrocinio

Otro de los aspectos que se llevó buena parte del debate plenario fue el patrocinio de 150.000 euros al Real Avilés y la polémica suscitada después de que el club decidiese retirar la publicidad institucional de las camisetas como medida de presión por los retrasos en el pago; así como la demora en el abono de la subvención municipal, de 75.000 euros. "El contrato de patrocinio no se podía firmar debido a una deuda que el club mantenía con el Ayuntamiento. La deuda fue abonada por el Real Avilés el día antes de la retirada de la publicidad (refiriéndose al 6 de febrero), lo que permitió la firma del convenio", argumentó Campa a las preguntas de Fernández.

Sobre el abono de la subvención municipal, Campa afirmó que su pago fue aprobado el 26 de diciembre del año pasado, pero que quedó paralizada por cuatro embargos activos en los juzgados. "Eran de hace tiempo, se pidió información y hace unas semanas nos había llegado contestación de que uno de ellos (de los embargos) ya no estaba activo. Se pidió el número de cuenta para hacer el abono a través del juzgado, y esta mañana ha llegado un oficio indicándolo, por lo que podremos depositar los primeros 60.000 euros de la subvención", explicó Campa, que puso un ejemplo para hacer más gráfica la situación: "Esto es como cuando alguien va a comprar una vivienda de segunda mano, va al registro y figura que no se ha cancelado una hipoteca anterior. Y no es que esa hipoteca esté activa y el piso tenga cargas, sino que nadie se molestó en hacer la cancelación registral", expresó.

Transparencia

Por otra parte, Fernández pidió "más transparencia" al gobierno local y tener acceso a todos los expedientes relacionados con el Real Avilés; que todos los clubes de la ciudad "jueguen con las mismas reglas" a la hora de recibir ayudas municipales; y un calendario vinculante con los plazos para efectuar la concesión del Suárez Puerta al Real Avilés.

La oposición

Por su parte, desde la oposición también se criticó la gestión municipal. "Hay mucha opacidad", criticó David García, de Podemos. En la misma línea, Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, pidió también la agilización de trámites, tanto en el pago de subvenciones como en la cesión del Suárez Puerta, aunque también se mostró comprensiva con parte de la gestión hecha por el gobierno local y defendió que la administración no puede abonar convenios o subvenciones sin garantías jurídicas.