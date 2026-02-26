Castrillón se codea con Madrid y Las Rozas: el concejo, finalista de unos prestigiosos premios de transformación digital

El Ayuntamiento de Castrillón ha sido seleccionado como finalista en los prestigiosos premios Transformación Digital que organiza la Asociación @aslan, distinción que comparte junto a los consistorios de Madrid y Las Rozas. Con este premio, el concejo castrillonense se ha colocado entre las administraciones más innovadoras de España. En la primera ronda de votaciones, Castrillón superó a candidaturas de otras importantes entidades como el Principado de Asturias y varios ayuntamientos de la geografía española.

El motivo de esta nominación es el proyecto de renovación tecnológica "Solución Integral de Virtualización con Proxmox: Hiperconvergencia, Backup, VDI y DRP", que consistió en cambiar por completo la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento. El sistema anterior era viejo y provocaba problemas de lentitud que afectaban tanto a los ciudadanos, en sus trámites con el Ayuntamiento, como a los propios trabajadores. Además, si algo fallaba gravemente, no había un plan para recuperar la normalidad rápidamente. El nuevo sistema funciona sin interrupciones y puede crecer fácilmente si se necesita más capacidad. Los servicios informáticos municipales, con ayuda de la empresa SOLTECSIS, lideraron la ejecución del proyecto.

Para este proyecto se reutilizaron los antiguos servidores del Ayuntamiento, dándoles una segunda vida útil como "plan B" en caso de emergencia ante desastres, algo que se conoce como DRP. Si el sistema principal falla, estos equipos entran en acción, garantizando que el servicio a los ciudadanos no se detenga. Además, toda la información está ahora mucho más segura gracias a un triple sistema de copias de seguridad automáticas. Con esta nueva forma de funcionar también ha mejorado el trabajo de los empleados.

Gracias a la tecnología "VDI UDS Government", de la empresa española Virtual Cable, los funcionarios ahora tienen "escritorios virtuales" a los que pueden acceder de forma segura desde cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo. Todo este cambio no solo ha mejorado la eficacia del Ayuntamiento y el rendimiento de los sistemas, sino que también ha generado un importante ahorro de costes, con un ahorro de 35.600 euros, a lo que se añade la apuesta por Linux, que permitirá ahorrar 69.000 euros más.

Noticias relacionadas

Estos premios son un referente nacional que cada año reconoce los proyectos más destacados y exitosos en la modernización de las Administraciones Públicas españolas, buscando reconocer el esfuerzo por mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.