La ciencia como pilar por los 50 años del San Agustín
I. G.
"El poder de lo invisible: Ciencia que protege la salud", así se ha denominado una mesa redonda de divulgación científica celebrada este jueves en el Teatro Clarín de Soto del Barco bajo el paraguas de los actos del 50º aniversario del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés.
La jornada, dedicada a la investigación y la microbiología, contó con la participación del consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez García; la jefa del servicio de Microbiología del HUSA, Gema Sierra Dorado y la investigadora del CSIC Begoña Redruello Trelles. La mesa redonda partió de la tesis de que "la ciencia, aunque muchas veces es invisible, es un pilar esencial para la protección de la salud y el progreso de la sociedad".
