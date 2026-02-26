La comarca de Avilés acudirá unida a la Feria de Muestras de Gijón tras 19 años y consolida su modelo turístico sostenible

La Mancomunidad Comarca Avilés consolida su papel como herramienta de cohesión territorial y proyección como destino turístico sostenible con la aprobación de su presupuesto ordinario para 2026 que asciende a 252.922,83 euros, al que se suman 1.852.149,52 euros correspondientes al Plan de Sostenibilidad Turística Comarca Avilés “Ecoruta Orígenes de Asturias”. El nivel de ejecución alcanza ya el 71,42 % del presupuesto total, lo que supone más de 1,3 millones de euros ejecutados, principalmente en actuaciones vinculadas a la mejora de sendas verdes, el Camino de Santiago, la recuperación de patrimonio histórico y la modernización de infraestructuras turísticas.

“Gracias al Plan de sostenibilidad estamos captando financiación de otras administraciones, lo que nos ha permitido generar un ahorro importante para los ayuntamientos, evitando incrementar sus aportaciones a la Mancomunidad más allá del mínimo legalmente exigible, correspondiente a la actualización del capítulo de personal", defendió Raquel Ruiz, que precisó: "Estas inversiones no solo están pensadas para atraer visitantes. Están diseñadas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, facilitar la movilidad entre concejos y reforzar el orgullo de pertenencia a una comarca con identidad propia”

La junta de la mancomunidad, celebrada en el Ayuntamiento de Avilés y presidida por la concejala de Turismo y presidenta de la entidad, Raquel Ruiz, acordó además que los cuatro municipios —Avilés, Castrillón, Corvera e Illas— acudirán juntos, por primera vez en 19 años, a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para presentar de forma conjunta los proyectos desarrollados en el marco del plan. La presencia conjunta en FIDMA simboliza una nueva etapa de colaboración institucional. Tras casi dos décadas sin acudir unidos, los cuatro municipios presentarán sus proyectos bajo una estrategia común, reforzando la imagen de la Comarca Avilés como un destino turístico innovador, sostenible y cohesionado.

En la junta participaron en representación de Avilés, además de Ruiz, la alcaldesa Mariví Monteserín y los concejales Manuel Campa (PSOE), Sara Retuerto (Cambia, por Podemos), Carlos Fernández (PP) y Arancha Martínez (Vox). Estuvo por Illas el alcalde, Alberto Tirador; de Castrillón, las concejalalas Marián González-Carbajal y María del Mar González más José Jorge Anes y, por Corvera, Jorge Suárez y Luis Rafael Alonso. El PP mostró su disconformidad y habló de "oscurantismo y deriva antidemocrática" de la Mancomunidad. "Tras más de un año de parálisis institucional, la presidenta de la entidad y concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, ha convocado una Junta con el único objetivo de utilizar la mayoría de PSOE e IU para validar, a ciegas y sin control político, la gestión de más de 2 millones de euros de dinero público", criticaron.

Durante la sesión, los representantes del Partido Popular, Carlos Fernández (Grupo Municipal de Avilés) y Marián González-Carbajal (concejala de gobierno en Castrillón), exigieron formalmente dejar sobre la mesa la votación de las cuentas generales de 2023 y 2024, así como el presupuesto. Los populares fundamentaron esta petición en una "vulneración flagrante" del derecho a la participación política, tras haber recibido la documentación técnica —imprescindible para fiscalizar el destino del gasto— ayer por la tarde, a menos de 18 horas de la celebración del pleno. Para el PP, "obligar a la oposición a votar el manejo de millones de euros ocultando facturas e impidiendo el acceso telemático a los expedientes completos es una práctica de filibusterismo inaceptable". "No se puede pretender que aprobemos en minutos la gestión de 1,8 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística cuando se nos ha hurtado el acceso a la información durante más de un año", denuncian los representantes populares.

Inversión en sendas, patrimonio y movilidad sostenible

El Plan de Sostenibilidad Turística comarcal está estructurado en cuatro ejes. El de Sostenibilidad, con un grado de ejecución superior al 84 %, concentra la mayor parte de la inversión, con cerca de un millón de euros destinados a la mejora de la Senda Norte en Castrillón, el desarrollo del anillo verde de Trasona y la senda del Escañoiro en Corvera, actuaciones en el entorno del Molino Velasco y el Pico Gorfolí y el área recreativa de Sollovio en Illas, la mejora y señalización del Camino de Santiago y la recuperación de la muralla Medieval de Avilés. También se consolida el producto de itinerarios en barco por la ría de Avilés, que en cuatro campañas estivales ha superado los 15.700 usuarios, convirtiéndose en uno de los nuevos atractivos del territorio.

Estas intervenciones refuerzan el modelo de turismo activo, sostenible y vinculado al entorno natural, con actuaciones que, además de atraer visitantes, mejoran la calidad de vida, la movilidad entre concejos y el orgullo de pertenencia a la comarca.

Gobernanza

En este capítulo se han gastado algo más de cuarenta mil euros en la elaboración de un diagnóstico de necesidades formativas dirigido a los sectores que conforman la cadena turística y comarcal, identificando áreas clave como digitalización, calidad, sostenibilidad, idiomas y gestión empresarial.

Apuesta por la digitalización y el destino inteligente

En paralelo, la comarca avanza en su proceso de transformación digital, con una ejecución cercana al 80 %. Entre las actuaciones destacan la implantación de un sistema de gestión de datos turísticos, la instalación de señalización inteligente con códigos QR y tecnología NFC, una estrategia profesional de redes sociales y el desarrollo del proyecto de museo virtual urbano.

Asimismo, se ha puesto en funcionamiento el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, reforzando la oferta cultural y divulgativa.

Producto

En el apartado "producto", último de los cuatro ejes que forman el plan, se han puesto en valor recursos naturales y patrimoniales singulares. Ahí entran las leyendas en el casco histórico, o la puesta en marcha del Museo internacional del los Países Celtas en Corvera o las musealización del Castillo de Gauzón. “

La Comarca Avilés se está posicionando como un destino sostenible, innovador y cohesionado. Cuatro municipios con un solo proyecto de futuro”, concluyó Raquel Ruiz.