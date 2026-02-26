La Factoría Cultural de Avilés acoge "Materia madre", un jardín escultórico hecho de cáscara de castaña: "Hicimos un biomaterial vinculado a la tradición de Asturias"

Manuel Persa lleva poco tiempo trabajando como artesano, aunque ya son 3 años investigando. Por eso, en su exposición "Materia madre", que se inaugura este jueves en la Factoría Cultural de Avilés, "enseño mi investigación, que trata cómo un residuo agroalimentario, como es la cáscara de castaña, se puede convertir en un biomaterial", explica el artista. Él mismo asegura que trabajar en esta muestra supuso "un reto técnico en todos los sentidos, ya que nadie ha trabajado con este material". "No solo hemos descubierto cómo crearlo, sino que también tuvimos que averiguar cómo manipularlo", cuenta.

La muestra consiste en un jardín escultórico creado con piezas hechas de Biocastanar, el biocompuesto elaborado por el artista a partir de la cáscara de castaña y aglutinantes naturales. Persa eligió este fruto porque "yo hago pruebas con muchos residuos y fue el de la cáscara de la castaña el que tiene una identificación mayor con Asturias y que, a la vez, mejor funciona como biomaterial".

El objetivo principal del investigador es que "la gente, cuando vea la exposición, vea cómo hay posibilidades en crear diseño y materiales a partir de residuos que de normal tiramos y desechamos". Su propuesta combina técnicas digitales y trabajo manual, generando recorridos en el suelo que tratan la historia rural de Asturias y el legado industrial de la Factoría Cultural.

El proyecto pudo salir adelante gracias al boca a boca. Cuando comenzaron con la investigación, se dieron cuenta de que "no teníamos suficiente cáscara de castaña para trabajar con ella". "Pusimos un cartel en el pueblo, Ladines, pidiendo este material. Alguien subió una foto a redes sociales y la gente empezó a llamar para colaborar desde toda la región, e incluso desde Galicia". El nombre de la exposición, "Materia madre", viene de que "la gente quiere colaborar si se asocia a algo tan de Asturias, pues la castaña la vinculamos a nuestra tierra".

El escultor fue uno de los becados por la Factoría Cultural y supuso "una gran alegría". Que le permitan exponer su obra allí "me abre un escaparate maravilloso, esta era la mejor manera de exponer la investigación". Se podrá visitar hasta el 27 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.