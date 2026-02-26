Florentino Cuétara, edil no adscrito, carga contra el PP de Gozón: "Actuaron de manera dictatorial".

"La junta directiva del PP de Gozón no puede decir que el partido estaba abandonado, teníamos siete concejales. Cuando Ramón Braña fue candidato (a las elecciones de 2023) sí que estábamos en precario y él lo consiguió levantar, pasamos de tener dos a siete ediles, entonces pasamos de ser la fuerza más votada en las elecciones", señaló el ahora edil no adscrito Florentino Cuétara, que abandonó la semana pasada el grupo municpal popular, en respuesta al secretario de Organización del PP de Gozón, Roberto Álvarez, que defendió este miércoles la "reorganización" del partido y restó importancia al paso de los tres ediles al grupo de los no adscritos.

Cuétara fue en dos ocasiones portavoz municipal del PP. La primera, después de la dimisión de Braña, desde la primavera de 2024 a la de 2025; y la segunda, después de la dimisión del otro edil popular, Cristino González, en otoño de 2025, hasta la semana pasada. Este jueves, Cuétara cargó contra la junta directiva de su ahora expartido "por ser incapaz de mantener lo que había, por no saber manejar un equipo de trabajo y actuar de manera dictatorial". Así de claro habló el edil que, junto a Patricia Suárez y Jorge Calderón, sigue en el salón de plenos tras abandonar el PP sin entregar su acta de concejal y, por lo tanto, en el grupo de los no adscritos.

La dimisión del candidato Ramón Braña, con el que el PP ganó las elecciones municipales de mayo de 2023, fue el principio de la crisis interna del partido. Fue en abril de 2024 y por cuestiones laborales. En aquel momento, el entonces presidente del PP local, Ramón Artime, trasladó también a su homólogo asturiano, Álvaro Queipo, que quería dejar el cargo tras varios mandatos al frente y advirtió de la necesidad de convocar un congreso.

El PP de Gozón celebró su congreso local en diciembre de 2024, del que salió elegido por unanimidad José Fernández como presidente. No hubo candidaturas alternativas. Patricia Suárez fue elegida como secretaria general en aquel cónclave local. Si bien, la edil presentó su dimisión de ese cargo interno "días antes" de formalizar su salida del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Gozón, presentada por registro el pasado viernes 20.

Cristino González fue el encargado de sustituir a Cuétara en la portavocía del grupo municipal en la primavera del pasado año; sin embargo, duró poco más de tres meses en el cargo y acabó presentando su dimisión alegando motivos personales. Adelaida Velarde, que ya tenía experiencia como edil en mandatos anteriores, ocupó su acta de edil. En el otoño de 2025, la portavocía volvió a Florentino Cuétara.

Todos estos movimientos tuvieron lugar bajo un ambiente de división interna en el seno del grupo municipal, que queda reflejado en el paso de cuatro portavoces en un mandato -Cuétara repitió en dos ocasiones- y el abandono del grupo municipal de tres ediles: Patricia Suárez, Jorge Calderón y el propio Cuétara.

"Fuimos la lista más votada y la directiva actual fue encargada de echarlo abajo, Ramón Braña dejó el listón muy alto como candidato. Desde que se hicieron cargo del partido no han hecho más que deshacerlo", señaló Cuétara, que recordó que el PP cuenta ahora con cuatro concejales y no siete como al principio del mandato, después de haber recuperado ser la fuerza política más votada tras años de gobiernos del PSOE. Por el momento, y tras las tres dimisiones de la última semana, el PP no ha designado portavoz municipal, según destacó Ángela Ochoa, que ejerció como tal en el Pleno del pasado miércoles. Junto a Ochoa, permanecen en el grupo municipal Sergio Heres, Adelaida Velarde y María Jesús Fernández.