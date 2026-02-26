Los Gastrónomos del Yumay reconocen a los nuevos dueños de la sidrería avilesina
La cofradía organiza un homenaje a José Fernández y Arletys Remolyn con un banquete que abre el calendario de actividades
M. O.
La cofradía Gastrónomos del Yumay ha decidido nombrar nuevos cofrades de número a José Fernández y a Arletys Remolyn, los propietarios de la sidrería avilesina. Este viernes han organizado una comida (14.30 horas) como homenaje en la que se les impondrá una beca de Gastrónomos del Yumay.
Este reconocimiento servirá como inicio de las actividades del año de la cofradía. Además, estará presente el cofrade de honor Vicente "El Pravianu".
El menú (a 27 euros) contará con el aperitivo de la casa, una crema de centollo tradicional con crujiente de su carne, taco de lomo de bacalao en tempura sobre risotto verde y, de postre, mini Quirós. La bebida será vino Rioja o Rueda y contará con café y copa de sidra.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
- Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior
- Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales