Los Gastrónomos del Yumay reconocen a los nuevos dueños de la sidrería avilesina

La cofradía Gastrónomos del Yumay ha decidido nombrar nuevos cofrades de número a José Fernández y a Arletys Remolyn, los propietarios de la sidrería avilesina. Este viernes han organizado una comida (14.30 horas) como homenaje en la que se les impondrá una beca de Gastrónomos del Yumay.

Este reconocimiento servirá como inicio de las actividades del año de la cofradía. Además, estará presente el cofrade de honor Vicente "El Pravianu".

Noticias relacionadas

El menú (a 27 euros) contará con el aperitivo de la casa, una crema de centollo tradicional con crujiente de su carne, taco de lomo de bacalao en tempura sobre risotto verde y, de postre, mini Quirós. La bebida será vino Rioja o Rueda y contará con café y copa de sidra.