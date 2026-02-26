El gobierno afea al PP que desconozca el reglamento municipal tras el rifirrafe por el pleno sobre el Real Avilés: "Desconocen el funcionamiento de esta Administración"

El gobierno de Avilés afeó ayer al grupo municipal del PP que desconozca "el funcionamiento de esta administración y el contenido del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), reglamento básico de funcionamiento de este Ayuntamiento, por lo que es inaceptable que culpe al gobierno de lo que es claramente su propia incompetencia". La respuesta llegaba 24 horas después de que la portavoz de los populares, Esther Llamazares, denunciara la "maniobra de distracción" del gobierno local para eludir sus responsabilidades en el Pleno extraordinario solicitado por la formación popular para conocer en qué estado se encuentran las relaciones institucionales con el Real Avilés. El objetivo de la sesión que se celebra este jueves es clarificar la situación jurídica del estadio municipal y los compromisos económicos vinculados al club blanquiazul, un asunto que, a ojos de la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, "el ejecutivo pretende convertir en una votación técnica para evitar dar la cara". La petición de comparecencia que planteaban los populares se quedará, finalmente, en una mera votación de si merece o no la pena que el gobierno dé explicaciones en el Pleno al respecto.

"Llamazares debería aprender cómo funciona el Pleno en el que dice representar a la ciudadanía en vez de gastar su tiempo en fabricar titulares inventados en un intento de ocultar su incapacidad para entender el Reglamento Orgánico Municipal", aseguraron desde el gobierno local este miércoles, al tiempo que trazaron la cronología que llevó al desencuentro entre PSOE y PP esta semana y que acabó en la acusación de la portavoz de los populares avilesinos quien llegó a decir que "este gobierno tiene secuestrado el Ayuntamiento y secuestrada la ciudad; actúan como si Avilés fuera suya.

"El pasado 12 de febrero 7 concejales del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Avilés solicitaron la convocatoria de un Pleno Extraordinario sobre el Real Avilés. Como determina el procedimiento administrativo, desde el servicio de Secretaría de este Ayuntamiento se emite un informe en respuesta a esta solicitud. En dicho informe se analizan los asuntos propuestos en el orden del día y se razona y justifica que las peticiones de comparecencia tienen un trámite establecido, el cual pasa por la votación de esa solicitud de comparecencia en el Pleno. De tal forma que sea el Pleno quien, de forma democrática, se pronuncie sobre su conveniencia", especificaron desde el gobierno.

Mismo proceso que en la crisis de gobierno

Desde el equipo socialista entienden que no debería sorprender este proceder en las filas del PP "porque es exactamente el mismo proceso seguido en febrero de 2025, cuando solicitaron la convocatoria de un Pleno Extraordinario para la comparecencia de la Alcaldesa tras el cambio del equipo de gobierno".

Lo que los populares reclamaban al gobierno municipal con la convocatoria de esta sesión -que tendrá lugar a la una de la tarde- era una explicación detallada la situación jurídica del estadio municipal Román Suárez Puerta -cuya concesión ya ha caducado-, los títulos habilitantes para su uso, las razones por las que no se ha procedido a la regularización de la concesión vencida y las decisiones adoptadas en relación con esta cuestión. También demandaban información sobre el contrato patrocinio al club -que llevó a la entidad a retirar la imagen de marca de la ciudad a cuenta del retraso en el pago de los 150.000 euros comprometidos por el Ayuntamiento- y la subvención nominativa, así como las causas del incumplimiento de estos que derivaron en una crisis en las relaciones con el club, la incidencia de los embargos que se le atribuían al Real Avilés y las actuaciones realizadas al respecto.

Recurso del PP

Llamazares se queja de que el equipo de gobierno al frente del Consistorio avilesino "lleva más de 25 años sin dar la cara y sin explicar qué misterio hay en torno al Real Avilés. Es evidente que siguen sin querer hacerlo y utilizan todas las artimañas a su alcance", en alusión al tipo de debate planteado para la sesión de este jueves.

El gobierno local, por su parte, insiste en que los populares, tras conocer el informe de Secretaría, presentaron un recurso "en el que rectificaban su propia petición y especificaban que no se trata de una comparecencia en los términos que recoge el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), sino que lo que solicitan es la presencia y explicación del gobierno municipal en el Pleno”. Queda pendiente para la sesión plenaria cuáles serán las explicaciones que están dispuestos a dar unos y el recurso que anuncian desde las filas de la oposición a lo que consideran es un "obstáculo" a su labor en el Ayuntamiento.