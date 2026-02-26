Hablan los vecinos desalojados por el incendio de Avilés: "Lo pasé fatal; si no hubiese olido el humo, quizá nos hubiésemos muerto"

"De repente vi toda la casa llena de humo y acto seguido llegó la policía advirtiendo de que debíamos desalojar nuestras viviendas". Así explica Charo García, vecina afectada por el incendio de la madrugada de este jueves en una mueblería abandonada ubicada en el bajo de un edificio de la avenida Santa Apolonia en Avilés. "Lo pasé fatal, me temblaban las piernas, me temblaba todo y yo ya pensaba en bajar a la calle antes de que nadie nos avisara", detalla. El propietario del establecimiento, que no está abierto al público desde hace tiempo, cree que el fuego pudo ser provocado.

La llamada al 112 para alertar del suceso fue efectuada a las 3.22 horas de este jueves. Poco después, efectivos de la Policía Local y del servicio de Bomberos llegaron al lugar de los hechos: "Fue la Policía quien fue puerta por puerta a avisar de que teníamos que salir de nuestras casas. Después estuvimos alrededor de dos horas en la calle, esperando a ver qué pasaba", relata García, quien explica que el aviso lo dio "un chico que pasaba por aquí justo en el momento que ocurrió. Gracias a eso todo se pudo solucionar bastante rápido y sin ningún percance", agradece la afectada, que además afirma que "nosotros fuimos los que más nos enteramos de lo ocurrido, los demás se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el momento en el que nos llamaron a la puerta".

Charo García vive en una de las dos puertas de la primera planta en el edificio afectado, por lo que "el humo empezó a subir por la ventana de mi salón y apenas se podía ver de lo negro que estaba". En la mañana del jueves, solo unas horas después del suceso, la mujer se encontraba limpiando su casa "intentando quitar este olor, que no hay manera de que se vaya". Y es que "si no fuera porque yo me di cuenta de que ya empezaba a oler a quemado, quizá aquí nos hubiésemos muerto mi marido y yo intoxicados por el humo", explica.

Cuando todo estaba "más o menos controlado", Charo García dice que "como todo estaba tan, tan lleno de humo, los Bomberos trajeron una máquina para poder aspirarlo. Hasta las 5.30 horas estuvieron trabajando para dejarlo todo controlado".

El local afectado es una anitgua mueblería, cuyo dueño es Enrique Fernández. El hombre asegura que "no es la primera vez que entra alguien por la noche, ya tengo denunciada la situación en más de una ocasión". Añade que "esta vez alguien entró y parece ser que provocó el incendio, no hay manera que sea un cortocircuito ni nada por el estilo". Por otra parte, la vecina sostiene que el local parecía "un poco abandonado, estaba todo muy descuidado y muebles que traían, muebles que quedaban allí acumulados".

Para poder sofocar las llamas del incendio, se desplazaron hasta la avenida Santa Apolonia efectivos de los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, así como personal de la Policía Local y del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la UVI Móvil. Finalmente, no hubo que atender a ningún vecino.