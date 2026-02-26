Al Hospital San Agustín en HUSA Express: así es la nueva línea de autobús que entrará en funcionamiento en Avilés con viajes de 6 minutos, ocho paradas y 45 céntimos de euro

A las líneas de autobus ya existentes que conectan distintos puntos de la comarca con el Hospital Universitario San Agustín -las número 4 y 6- se suma ahora el HUSA Express, que entrará en funcionamiento este viernes a las 7.30 horas. El autobús lanzadera que este jueve estrenó el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, tendrá ocho paradas y realizará el recorrido con una frecuencia de media hora y una duración estimada por trayecto de seis minutos, según avanzó esta mañana el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, Jorge García. El precio por trayecto será de cuarenta y cinco céntimos de euros con la tarjeta de la Conecta (1,55 euros por viaje con billete ordinario).

Para cumplir tiempos, precisó García, la red semafórica se ajustará "en sincronía con los autobuses para que estos tengan preferencia sobre el tráfico y se cumplan esos seis minutos por trayecto hasta el Hospital". También avanzó que el aparcamiento para bicicletas previsto para Las Meanas se ha cambiado "por actuaciones que consideramos prioritarias": en concreto, pasos de peatones inteligentes "con señales luminosas y sensores de movimiento" que se instalarán en la calle del Muelle y en Camino de los Heros, ya en las inmediaciones del complejo sanitario.

El Gobierno de Asturias da por finalizas, así, unas obras llamadas a robustecer la movilidad sostenible en Avilés, a las que se han destinado 3,2 millones de inversión procedentes de fondos europeos. Esta batería de actuaciones, que incluyen los intercambiadores de Las Meanas y la avenida de Los Telares, se completará este viernes con la nueva línea HUSA Express, una lanzadera que conectará cada media hora el centro de la ciudad con el hospital, en un recorrido circular con paradas en puntos clave del casco urbano. El HUSA representa un nodo estratégico de movilidad dentro de la comarca, con una media de 3.200 pacientes y trabajadores que se desplazan diariamente al complejo sanitario, según datos facilitados por el Gobierno regional.

Viaje oficial en el HUSA Express al San Agustín de Adrián Barbón y Mariví Monteserín. / Mara Villamuza

Barbón: "Esto no es magia"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, realizó este jueves el recorrido en el autobús que cubrirá el servicio, acompañado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; los viceconsejeros de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y de Política Sanitaria, Pablo García, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, entre otras autoridades. Barbón destacó que iniciativas como el HUSA Express "dan respuesta a problemas concretos de la gente". Puso un ejemplo: "Familias que en el pasado pagaban 120, 130, 140 euros por persona en autobús, en transporte colectivo, hoy paga un máximo de 30 euros al mes. Esto nos sitúa a la cabea de España. Esto no es magia. Esto es gracias a que Asturias tiene presupuestos, a que hay un diálogo progresista que permite pensar en las familias de clase media y clase baja", subrayó.

Renovar la flota

Las actuaciones impulsadas en Avilés persiguen ganar viajeros para el transporte público gracias a la accesibilidad que garantiza CONECTA, el billete único asturiano que ya utilizan 39.135 habitantes del concejo, casi la mitad de la población. También refuerzan una oferta de servicios competitiva y adaptada a las necesidades de la ciudadanía y unas infraestructuras más cómodas para los usuarios. El Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés trabajan de manera coordinada para avanzar en estos objetivos y fomentar la intermodalidad.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, valoró el esfuerzo inversor en la ciudad y destacó que el fin último del Plan de movilidad "es que dejemos el coche en casa y utilicemos el transporte público". Aprovechó la presencia de Barbón para lanzar un órdago: "Lo que nos queda ahora es renovar la flota, aunque me consta que se está en ello y que será una realidad, seguramente, en los próximos meses".

Recorrido y horarios del HUSA Express / G. R.

Carril bus y lanzadera

La reordenación de la movilidad en el entorno de HUSA ha supuesto una inversión de más de 1,5 millones para crear un carril bus de 695 metros de longitud que parte de la glorieta de Camín de los Heros y recorre el recinto hospitalario con una nueva salida exclusiva para el transporte público, tras el acondicionamiento de una antigua vía de servicio. Estas actuaciones ayudan a acortar los tiempos de viaje.

Además, el proyecto ha permitido ampliar a 95 plazas la capacidad del aparcamiento para visitantes y acondicionar los accesos del parking de personal. En cuanto al espacio de espera para viajeros, se ha renovado la marquesina de la parada, anteriormente ubicada en Las Meanas.

Desde mañana, por el nuevo carril bus circularán la lanzadera y las otras líneas que actualmente llegan al hospital (4, 6 y 11). HUSA Express facilitará la conexión con 17 rutas de autobús urbanas e interurbanas, la red de cercanías y la alta velocidad ferroviaria. El transbordo entre trayectos será gratuito si los viajes se validan con la tarjeta CONECTA.

Pasos de peatones inteligentes

Entre las actuaciones en las que el Principado y el Ayuntamiento trabajan en el campo de la seguridad vial figura también la implantación de tres pasos de peatones inteligentes, financiados con fondos europeos y dotados con dispositivos de alerta para mejorar la visibilidad y contribuir a aminorar la velocidad de los vehículos. Las previsiones apuntan a que estén operativos en verano y se ubiquen en la calle El Muelle y en el Camino de los Heros.

Los pasos de peatones inteligentes son sistemas diseñados para reforzar la seguridad vial mediante el uso de tecnología avanzada como sensores de movimiento, iluminación LED y señalización conectada. Estas herramientas detectan la presencia de peatones —especialmente en condiciones de baja visibilidad o durante la noche— y activan luces intermitentes en el pavimento o señales luminosas para alertar a los conductores.