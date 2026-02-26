Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada

Los bomberos lograron sofocar las llamas en menos de dos horas y el suceso se saldó sin heridos

Labores de extinción de los Bomberos

Labores de extinción de los Bomberos / Sepa

A. de la Fuente

Susto en Avilés. Los vecinos de un edificio de la avenida Santa Apolonia tuvieron que ser desalojados la pasada madrugada por un incendio desatado en una mueblería abandonada situada en el bajo del inmueble. El suceso se saldó sin heridos ni atenciones médicas.

El 112 tuvo aviso del suceso a las 3.22 horas. En una llamada se informaba de que estaba quemando la mueblería, ubicada en el bajo comercio del edificio, con una altura de cuatro plantas. Hasta allí se desplazaron efectivos de los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, que lograron sofocar las llamas. También se movilizó personal de la Policía Local y del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), así como la UVI Móvil, pero finalmente no hubo que atender a ningún vecino.

Pese a ello, y para prevenir cualquier tipo de complicación, los Bomberos desalojaron a los vecinos del edificio, un total de 18. El fuego se dio por controlado a las 4.15 horas y por extinguido a las 5.10. Los hechos serán ahora investigados por la Policía Nacional.

Noticias relacionadas y más

Labores de extinción de los Bomberos

Labores de extinción de los Bomberos / SEPA

Mas incendios en Avilés

En lo que va de año se han registrado varios incendios en la ciudad. Dos en Fernández Balsera, uno en la rampa de un garaje y otro en una vivienda, y otro, más grave, en el barrio del Nodo, donde los vecinos de dos bloques tuvieron que ser desalojados a causa de un fuego en la cochera que calcinó dos vehículos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  2. Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
  3. Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
  4. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  5. Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales
  6. La factura de los dragados que complica las cuentas del Puerto de Avilés: 'Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, ahora tiene más complicaciones que un dique nuevo
  7. Luto y desconsuelo en Avilés para una Sardina disfrutona, que se fue bajo la lluvia y entre críticas al Rey del Goxu
  8. Un campo de fútbol de Asturias debe renovar su césped artificial (la obra costará más de 200.000 euros)

Begoña Redruello, del CSIC: “Investigamos cómo bacterias del queso pueden ayudar a mejorar la salud mental”

Begoña Redruello, del CSIC: “Investigamos cómo bacterias del queso pueden ayudar a mejorar la salud mental”

A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: "Tiene uno de los atardeceres más increíbles"

A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: "Tiene uno de los atardeceres más increíbles"

El gobierno afea al PP que desconozca el reglamento municipal tras el rifirrafe por el pleno sobre el Real Avilés: "Desconocen el funcionamiento de esta Administración"

El gobierno afea al PP que desconozca el reglamento municipal tras el rifirrafe por el pleno sobre el Real Avilés: "Desconocen el funcionamiento de esta Administración"

El "problema" de los perros abandonados para los ayuntamientos (grandes y pequeños): cuesta más que construir un centro social o las subvenciones a asociaciones

El "problema" de los perros abandonados para los ayuntamientos (grandes y pequeños): cuesta más que construir un centro social o las subvenciones a asociaciones

La renuncia de los tres ediles populares de Gozón "no cambia nada", afirma el secretario de Organización del PP local

La renuncia de los tres ediles populares de Gozón "no cambia nada", afirma el secretario de Organización del PP local

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

El Consejo Regulador de la Sidra, premio "Salenor 2026": "Refuerza nuestro compromiso con Asturias"

Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Textura, sabor, brillos... así se elabora el mejor bombón artesano de Asturias: "Cada vez hay mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería"

Textura, sabor, brillos... así se elabora el mejor bombón artesano de Asturias: "Cada vez hay mejores profesionales en Asturias del chocolate de bombonería"
Tracking Pixel Contents