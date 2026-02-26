Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada

Susto en Avilés. Los vecinos de un edificio de la avenida Santa Apolonia tuvieron que ser desalojados la pasada madrugada por un incendio desatado en una mueblería abandonada situada en el bajo del inmueble. El suceso se saldó sin heridos ni atenciones médicas.

El 112 tuvo aviso del suceso a las 3.22 horas. En una llamada se informaba de que estaba quemando la mueblería, ubicada en el bajo comercio del edificio, con una altura de cuatro plantas. Hasta allí se desplazaron efectivos de los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, que lograron sofocar las llamas. También se movilizó personal de la Policía Local y del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), así como la UVI Móvil, pero finalmente no hubo que atender a ningún vecino.

Pese a ello, y para prevenir cualquier tipo de complicación, los Bomberos desalojaron a los vecinos del edificio, un total de 18. El fuego se dio por controlado a las 4.15 horas y por extinguido a las 5.10. Los hechos serán ahora investigados por la Policía Nacional.

Labores de extinción de los Bomberos / SEPA

Mas incendios en Avilés

En lo que va de año se han registrado varios incendios en la ciudad. Dos en Fernández Balsera, uno en la rampa de un garaje y otro en una vivienda, y otro, más grave, en el barrio del Nodo, donde los vecinos de dos bloques tuvieron que ser desalojados a causa de un fuego en la cochera que calcinó dos vehículos.