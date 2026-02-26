Juan Merediz, marino: "Tengo una meta deportiva, que es batir un récord, pero homenajear a Pedro Menéndez ha sido lo que siempre he querido hacer"

Tiene más de 40 años de experiencia en la mar y próximamente se va a aventurar en el batimiento del récord de la Ruta del Descubrimiento: desde Cádiz a Bahamas. Es Juan Merediz, nació en Gijón, pero tiene una vinculación con Avilés histórica: Pedro Menéndez. Desde pequeño le encantó la figura del Adelantado y, ahora, pretende homenajearle con su barco: quiere alargar su ruta hasta San Agustín de la Florida para después regresar hasta la villa del Adelantado. De todo esto ayer habló en el palacio de Valdecarzana, bajo el amparo de la Asociación de La Serrana.

¿Qué le motivó a asumir el reto de batir un récord de la Ruta del Descubrimiento y prolongar la travesía hasta San Agustín de la Florida?

Hay dos partes. Está la deportiva, que es ese récord de esa Ruta del Descubrimiento, una distancia oficial que sale de Cádiz y llega hasta San Salvador de Bahamas. Lo que pasa es que yo de crío, siendo de Gijón y con primos en Avilés, descubrí un día la estatua de la escultura que hay en el Parque del Muelle de Pedro Menéndez. Me encantó esa figura y ahora me pareció oportuno y justo poder poner en valor lo que para mí fue un paisano nuestro que lo hizo muy bien. Al final, lo digo siempre, son cosas de niños. Han pasado 50 años y por fin lo voy a hacer.

¿Cómo ha sido la preparación de este viaje en solitario y qué diferencias encuentra respecto a otras regatas en las que ha participado?

En este caso voy a ir con tripulación hasta allá, la vuelta sí que la hago en solitario. Ojalá tengamos éxito y bajemos de esos 21 días, 11 horas y unos cuantos minutos que tiene el récord actual. La vuelta la hago en solitario, llegaré a Vigo y luego iré a Avilés. La diferencia es que los récords eres el protagonista único. Al final elegimos nosotros cuando salimos, elegimos la mejor meteorología y competimos contrarreloj y contra un barco italiano que actualmente tiene el récord. Esa es la parte deportiva. Pero la parte que me toca, insisto, es la de un niño, que soy yo, a Pedro Menéndez. Para mí se completará cuando vuelva a Avilés con el barco.

El barco que utilizará lleva el nombre de la "Fundación Xana", ¿por qué eligió este nombre?

Porque es una fundación que, aunque no es asturiana, sí que trabaja con lo más importante que tenemos: ayudar a niños y niñas gravemente enfermos y a sus familias es fundamental. Ellos no ponen ni un céntimo, la camiseta que yo he puesto me la pagué yo, no hubiera aceptado nada porque todo tiene que ir destinado donde tiene que ir y a mí eso me tranquilizaba mucho también. Ya dije que es cosa de niños. Yo tenía la intención de ofrecer lo que soy, que son mis proyectos, mis ideas, mis manos y mi barco. Es lo único que tengo y quería que alguna fundación pueda aprovechar el tirón.

¿Qué características hacen que sea adecuado para un reto de esta magnitud?

Mi barco es de regatas oceánico, preparado para el solitario con poca tripulación. En este caso vamos a ser cuatro, que está muy bien. Con él he intentado hacer una competición alrededor del mundo en solitario y aspiro a estar en la misma competición en 2027 porque no completé la primera

Menciona que el viaje de vuelta será como un largo Camino de Santiago hasta llegar a Vigo y después a Avilés.

Resulta que San Agustín es, por lo que sea, la base del Camino de Santiago en Estados Unidos. Los americanos le dan un valor tremendo. Cuando me encontré eso dije ¿por qué no? Hago mi sello y mi Compostela y hago mi camino de Santiago. Pero es que, además, vuelvo a Pedro Menéndez. Él salvó a la ría de Vigo de piratas y de las batallas con los franceses que había entonces. Entonces me pareció muy simbólico la vuelta al mundo del 2027 en la cual aspiro a participar. Saldrá de Vigo y volverá a Vigo.

¿Qué espera transmitir al público de Avilés y a quienes sigan su travesía sobre la relación entre la aventura, la historia y el mar?

Noticias relacionadas

Tenemos que aprovechar los medios de hoy en día. Las redes sociales son una herramienta útil. Voy a contar día a día la travesía y transmitir los valores. La resiliencia, el tirar adelante, darle importancia, en mi caso, a un proyecto de este tipo que para mucha gente fue una locura. ¿Eso significa que voy a llegar hasta el final? Pues no lo sé, porque igual la meteorología no me deja o rompo, yo qué sé. Pero el esfuerzo está ahí, la gente de la mar lo sabemos.