El colegio avilesino Marcelo Gago viaja al continente antártico y disfruta con paisajes helados, pingüinos y focas

Alumnado de Quinto curso del colegio Marcelo Gago viajó este jueves al polo Sur para conocer los secretos de la campaña Antártica y descubrir la flora, fauna y estudios científicos que desarrollan investigadores apoyados por el Ejército de Tierra de España en la isla Decepción. Antonio Villayús y David Rodríguez, ambos miembros del Ejército, fueron los encargados de explicar por videoconferencia su labor en aquellas tierras heladas situadas a 13.000 kilómetros de distancia.

Los pequeños, desde la biblioteca del centro, atendían atónitos a las explicaciones intercaladas con vídeos e imágenes que mostraban diversos animales como el pingüino, la foca Weddell, el elefante marino y otros. "Pingüinos hay cinco tipos: los más comunes que son Barbijo y Papúa y luego también están Emperador, Adelia y Macaroni", detallaron Villayús y Rodríguez, desde la base Gabriel de Castilla.

El Marcelo Gago se animó a apadrinar un pingüino para seguir dando visibilidad a la investigación y a esta campaña en defensa del medio ambiente y por la investigación científica. La charla online ha sido posible gracias a la intermediación de la Sociedad Española de Filatelia Polar, que cuenta entre sus miembros a José Ramón Rumoroso y Gabriel Martín.

Alumnado ante la videoconferencia. / I. G.

Ambos explicaron la ubicación de su base científica, abordaron conceptos como el respeto al medio ambiente, la biodiversidad, la biología marina, la geología y la climatología. Todo ello en un lenguaje cercano para acercar a los pequeños a esta campaña de divulgación para dar a conocer las labores que realiza España en este territorio que acumula el 90 % del hielo terrestre y el 80 % de agua dulce del planeta. Detallaron que España realiza labores de investigación en el polo Sur desde hace poco más de cuarenta años en un territorio que en estas fechas disfruta de un verano en el que la temperatura más alta es de dos grados. "La temperatura media es de cincuenta grados bajo cero", señalaron. Es más, en invierno, el verano del hemisferio norte, el entorno antártico crece considerablemente por el aumento de hielo, cuestión que se ve aminorada su estío. "Suele haber vientos de hasta 151 kilómetros por hora", detallaron ante la mirada atónita del alumnado.

La parte que más atrajo a los pequeños, sin duda, fue la fauna de la isla Decepción, donde se pueden hallar ballenas, lobos marinos, diversos tipos de focas como la Weddell o la cangrejera y aves como el Petrel gigante o la skúa, que "es carroñera, como una gaviota". "No hay ni árboles ni mamíferos terrestres y no, no hay osos polares", destacaron desde el continente antártico. La flora suele estar compuesta de musgos y líquenes en una zona como la isla Decepción "que es un volcán".

Actualmente, trabajan en 28 proyectos y el grupo está formado por 100 investigadores y 90 técnicos. "La misión del Ejército es servir a la ciencia, somos el apoyo logístico científico", detallaron Villayús y Rodríguez, que están a punto de finalizar la campaña de este año en un territorio en el que investigan el Instituto Geográfico Nacional "para vigilar el volcán", la Universidad de Cádiz, Aemet y otros organismos españoles.

Al final del vídeo, el pequeño Aingeru Zarza se animó a hacer una pregunta: "¿Hay más bases (de investigadores) cerca?". Al otro lado del vídeo, Villayús y Rodríguez respondieron que la base argentina, situada a 1.000 metros de distancia, pero que ya había terminado su campaña anual. La española suele desarrollarse cada año entre los meses de diciembre a marzo.