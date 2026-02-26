Nora Hernández: "Estoy un poco nerviosa, pero también con muchas cosas: el estreno de Avilés y la nominación del 'Goya'"

Nora y Olivia Hernández (Madrid, 1998 y Madrid, 1991) son hermanas, son actrices y la segunda es la “cover” de la primera en “Sensación térmica”, el espectáculo póstumo del actor Adolfo Fernández, un montaje basado en una novela de Mayte López que se estrena este viernes (20.00 horas) en el teatro Palacio Valdés y cuya primera función en gira será el sábado a la misma hora. Se da la circunstancia de que Nora Hernández es candidata al “Goya” a la mejor actriz revelación por su trabajo en "La cena" y que este sábado es la gala de los premios. Las dos hablan con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de Lord Byron, a un paso del teatro avilesino.

-Van a hacer el mismo personaje.

-N. H.: El viernes lo hago yo.

-Nora.

-O.H.: Y el sábado me queda para mí.

-Lo de repartirse un mismo personaje me suena a “Ese oscuro objeto del deseo”

-(Risas) N. H.: Olivia ya me ha sustituido en “El cuarto de atrás”, que es la obra con la que estuve girando este último año. Me salieron otros proyectos,-la película, una serie también-, y ella me sustituyó. Esto es como que ya lo hemos vivido, pero esto está siendo diferente, porque este es el estreno y ella va a hacer la segunda función. La verdad es que es muy divertido y muy bonito. También tiene sus dificultades, pero qué mejor persona para mí que mi hermana para hacer esto.

-Me estaba dando cuenta de que también esto se hace en los musicales.

-O.H.: Yo encantada de hacerlo, vamos.

-N. H.: Ha sido algo que ha sido todo casualidad, como siempre dicen, que todo coincide en esta profesión. Y me ha coincidido algo que yo no me esperaba, que es una nominación a los "Goya", y de repente no puedo estar el sábado. Y ha coincidido justo el fin de semana del estreno.

-¿Cómo lleva los nervios de esa candidatura?

-N. H.: Pues bien, estoy un poco nerviosa, pero también con muchas cosas, porque estamos aquí pendientes de esto, con los ensayos, con los pases generales, con los pases técnicos, entonces tengo la cabeza en esto ahora mismo. Y tengo nervios, pero yo creo que los tengo muy internos, porque estoy muy pendiente del trabajo, pero sí que se me junta un poco el estreno con la gala, que yo nunca he ido a la gala de los Goya, claro.

-Le espera una alfombra roja a todo eso.

-N. H.: Claro, alfombra roja he hecho una, en un encuentro de nominados, pero yo no había hecho “photocalls”. De este nivel nunca, jamás he hecho algo así.

-¿Qué tiene “Sensación térmica” para que se metiera en esta historia?

-N. H.: Bueno, a ver, a mí el teatro me apasiona, llevo haciéndolo desde que salí de la RESAD y este proyecto me llegó porque Vanessa Espín, con la que yo ya había trabajado en “La discreta enamorada” -ella era la ayudante de dirección-, me llamó porque se les había caído la actriz que iba a hacerlo. O sea, que ha sido todo un poco coincidencias de cosas, suerte, como siempre digo en esta profesión, que se juntan una serie de factores y de repente pasan estas cosas. Y me llamó y me dijo que quería que lo hiciera yo. Y además en la función también está en el reparto Adriana Obani, que es mi amiga desde hace 10 años con la que yo estudié la carrera de arte dramático, Claudia Galán, que también la conozco de la escuela, y bueno, pues me encanta el texto, me encanta la novela, la dramaturgia que hizo Adolfo Fernández y la historia que creo que hay que contarla y que yo como mujer me interesa mucho.

-No es muy habitual que haya un espectáculo con sólo mujeres.

-N. H: Es algo que no es tan común, por desgracia, de hecho muchas veces pasa que hay muchas obras que casi no tienen personajes femeninos y, de repente, aquí casi todo el equipo somos mujeres.

-¿Cómo ven el traspaso de una novela a las tablas?

-Pues está muy bien hecho. Adolfo Fernández se lo trabajó bien. Su propuesta estaba muy bien, si ha habido cambios salieron en la sala de ensayos que a lo mejor ajustar. Es una muy buena dramaturgia de la novela, que además está muy bien escrita. A mí me gustó mucho. Yo no conocía a Maite López, la verdad, no había leído nunca nada suyo, y me ha encantado descubrirla.

-¿Y cómo lleva usted, Olivia, no estar en la gala para recibir el “Goya” de su hermana?-

-(Risas) O. H.: Yo ya le he dicho que me hubiera gustado ir a los “Goya” yo, que si quería la sustituía. Me siento súper orgullosa de ella y luego también para mí es una oportunidad el poder hacer esto.

-¿Y esto se va a repetir?

-N. H. y O. H.: No lo sabemos, depende.

-N. H.: Si yo tengo que hacer algún otro proyecto que me pueda salir o que me coincida, que sea imposible como ha sido esta vez, que es que era imposible, no se podía hacer de otra manera, sí, claro, ella es la “cover” que tenemos en la función. Ideal.

-Ideal de la muerte.

-N. H.: Es genial ella y lo hace muy bien y está haciendo algo que es difícil hacer porque no es fácil hacer una sustitución, siempre son difíciles las sustituciones de teatro y lo está haciendo muy bien.

-¿Cómo llevan estos días en Avilés?

-O. H.: Pues yo estoy mala.

-N. H.: Yo creo que se ha empachado. A ver, es cansado, o sea, es mucho curro, estrés como de ya que vamos a estrenar ya, pero súper bien. No es nuestra primera vez en Avilés, entonces ya lo conocíamos y hemos venido de vacaciones de verano. Yo he venido también al Niemeyer, he actuado en el Niemeyer.

-¿Ah, sí?

Noticias relacionadas

-N. H.: Yo hice “Lope y sus Doroteas” en el Niemeyer.