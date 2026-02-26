El "problema" de los perros abandonados para los ayuntamientos (grandes y pequeños): cuesta más que construir un centro social o las subvenciones a asociaciones

Según la Ley de bienestar animal, los ayuntamientos tienen la obligación de recoger, alojar y gestionar la adopción de los animales abandonados. Esta competencia, impuesta por el gobierno central, se ha convertido en una losa para muchas administraciones locales. Y así lo afirman varios alcaldes de la comarca avilesina consultados por este periódico, que señalan que el desembolso anual que conlleva para sus arcas municipales presentar este servicio es tan grande o mayor que lo que destinan a subvenciones para asociaciones o lo que cuesta construir un nuevo centro social.

Avilés, el concejo que lidera el consorcio para la construcción de un Albergue Refugio de Animales (ARA) mancomunado en Candamo con otros doce concejos, destina actualmente unos 400.000 euros anuales a este servicio. Hasta que pueda entrar el servicio el ARA, cuyas obras está previsto comiencen la semana que viene, esta gestión se efectúa a través de un contrato de servicios, donde es una empresa la que realiza estos trabajos, garantizando el bienestar animal y el cumplimiento de la ley.

Para poner en perspectiva esta cifra, es superior a la inversión presupuestada para construir la nueva zona de aparcamiento en la avenida de San Agustín (275.000 euros), la partida para el nuevo centro social de Villalegre-La Luz (300.000 euros) o lo que se invertirá para efectuar mejoras en el eje deportivo de La Toba. Otro dato para ponderar lo que supone esta inversión: el presupuesto total del Consistorio para este 2026 asciende a 92 millones de euros, por lo que el gasto en la recogida de animales es un 0,44% del total. A cierre del ejercicio pasado, entre gatos y perros Avilés tenía bajo custodia 48 animales abandonados.

Esta problemática afecta también de manera importante a los concejos más pequeños de la comarca. Con poco más de 1.000 habitantes, Illas es uno de los municipios con menor población del Principado. Ocupa el puesto 60.º de 78.º en el "ranking" de habitantes. Y esto, con todas las limitaciones que suponen para una administración local que por tamaño no tiene ni Policía Local, no les exime de esta responsabilidad.

Actualmente, Illas tiene cinco perros a su cargo. El Ayuntamiento tiene externalizado el servicio de recogida y custodia de animales con una protectora del oriente asturiano. Pagan 450 euros por can al mes, por lo que si no logran que se dé en adopción alguno de estos cinco canes, supone un desembolso anual de 27.000 euros. A esta cifra habría que sumar -si los hubiera- gastos de transporte, veterinario, medicinas... y también el dinero que les cuesta hacerse cargo de las colonias felinas. "Es más de lo que destinamos, por ejemplo, a subvenciones de asociaciones locales", señala el alcalde, Alberto Tirador (IU), quejoso por el gasto que supone para unas cuentas, las de su concejo, que superan ligeramente el millón de euros.

El regidor illense confía en que la entrada en servicio del ARA, gestionado por un consorcio formado por trece municipios, mejore esta situación. "Puede suponer un ahorro, pero además también mejorará el servicio. Ofreceremos mejores condiciones a los animales, generará empleo de calidad...", augura el regidor.

Según las previsiones del Consorcio, el ARA tendrá capacidad para más de un centenar de animales y también contará con un espacio para gatos. La previsión es que las obras, que se desarrollarán en una finca de Cuero, en Candamo, comiencen la semana que viene. Serán abordadas por la empresa pública Tragsa. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. Además, el Principado deberá asumir las obras de los accesos y también de los suministros.

El consorcio del ARA está integrado por trece concejos con los siguientes porcentajes de participación: Avilés el 42,69%, Castrillón el 12,22%, Corvera el 8,52%, Villaviciosa el 7,94%, Llanera el 7,51%, Gozón el 5,64%, Grado el 5,32%, Pravia el 4,38 %, Soto del Barco el 2,09%, Candamo el 1,08%, Muros de Nalón el 1,04 %, Las Regueras el 1,01% e Illas el 0,56%.