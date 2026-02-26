El PSOE califica uno de los proyectos clave para el gobierno de Castrillón como "un fósil urbanístico": "La movilidad que queremos no es de más hormigón y asfaltao"

«Esa circunvalación del PP es un fósil urbanístico. La movilidad del siglo XXI, la que el PSOE quiere para Castrillón, no es de más hormigón y asfalto». Iván López, portavoz socialista en Castrillón, ha criticado con dureza uno de los proyectos estrella del PP para el concejo, la circunvalación de Piedras Blancas. «Si se centran en un planeamiento urbanístico obsoleto su propuesta es su problema, pero no puede ser el de Castrillón. El problema que tenemos es la paralización de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la paralización de todos los planes parciales que sufrimos desde hace tres años», señala.

López abunda, además, «en la incongruencia del PP, que reclama una circunvalación que requiere un desarrollo urbanístico previo que el propio PP tiene paralizado». «Me pregunto si el alcalde sabe que para hacer esa circunvalación primero es necesario desarrollar el Plan Parcial que su gobierno tiene paralizado. Ahora que va a ser responsable de Ordenación Territorial del PP regional, no estaría de más que se informara. Castrillón no merece tanta incapacidad», subraya el portavoz socialista, que ironiza con que el equipo de gobierno castrillonense «sigue con su ensoñación de megaproyectos, sin mirar para la gente de Castrillón». «San Adriano sigue sin abastecimiento, Coto Carcedo está sin bus, hay cientos de farolas de la zona rural sin luz, las calles de Raíces y Piedras Blancas tienen baches, el Valey continúa sin horizonte de solución, Piedras Blancas cada vez está más sucio... Pero la prioridad del PP es un túnel entre La Vegona y La Castañalona. La gente de Castrillón no merece esto. La gente merece soluciones a problemas reales, no que quien les gobierne genere nuevos problemas donde no los hay», afirma López.

Sobre las palabras de Nuria González-Nuevo, que calificó las cuentas regionales como un «atentado presupuestario» para los intereses de Castrillón, López cree que esa opinión «es de una ruindad política descomunal». «Entiendo sus nervios porque están a la deriva y en manos de Vox, pero deberían reflexionar porque están llevando al concejo hacia el abismo», señala el portavoz socialista, que cree que este ataque «sigue la estrategia de estos tres años, en los que ocultan su incapacidad de gestión cargando culpas en otras administraciones o en la oposición».