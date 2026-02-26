La UGT Portuaria y los estibadores de Nueva Jersey se suman a las reivindicaciones de los estibadores de Avilés

El sector Marítimo-Portuario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y los estibadores de Nueva Jersey, en Estados Unidos, mostraron este jueves su apoyo a los estibadores en huelga de Avilés. Los primeros lo hicieron al finalizar un comité federal y los segundos en una concentración bajo una pancarta -en español- donde se puede leer "La estiba no se vende" y en inglés "We will never walk alone", o sea, "No caminaremos solos".

Estos trabajadores reclaman a las empresas consignatarias que operan en los muelles locales que no desmonten el Centro Portuario de Empleo (CPE). Exigen también la apertura de una negociación “real y de buena fe” con garantías colectivas para toda la plantilla, y la implicación activa de la Autoridad Portuaria y del Gobierno del Principado para asegurar la viabilidad del CPE.

La UGT considera que esta disolución “destruye décadas de construcción del modelo de estiba profesional y colectiva”. Considera también que “las propuestas empresariales basadas en subrogaciones individuales y dispersión de la plantilla” no garantizan empleo real ni continuidad de la actividad. Consideran, más si cabe, que generan “precariedad laboral ante el abuso continuado de la contratación eventual, el intrusismo así como la ausencia de personal estable suficiente para garantizar unas óptimas condiciones de seguridad en el trabajo garantizando el descanso tras jornadas continuadas de operaciones portuarias.

El sector Marítimo-Portuario considera también que “el bloqueo de la patronal a cualquier solución negociada” es la causa primera de la huelga que están sufriendo los muelles avilesinos Y advierte de que “el riesgo de efecto dominó” que puede suponer la liquidación del CPE de Avilés para el resto de los puertos españoles.

Los 41 trabajadores afectados encadenan ya su segunda semana de paros en todas las franjas horarias, sin que, denuncian, la patronal haya planteado avances significativos en la negociación.

Pese a la huelga, UGT subraya que los estibadores han mantenido los servicios esenciales, garantizando el movimiento de mercancías perecederas, peligrosas y estratégicas.