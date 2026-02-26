Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: "Tiene uno de los atardeceres más increíbles"

El conocido restaurante, en Salinas, ofrece la posibilidad de crear experiencias gastronómicas con el sonido de las olas, al estar a pie de playa

Ambiente en la playa de Salinas en una imagen de archivo.

B. Z. C.

A la venta un histórico restaurante a los pies de una de las playas más concurridas de Asturias. Se trata de un establecimiento que ha estado funcionando durante décadas y que, además, cuenta con vivienda. Según un anuncio a través de las redes sociales, los dueños del establecimiento también estarían abiertos a un contrato de alquiler con opción a compra.

El restaurante en cuestión se encuentra en el concejo de Castrillón. Más concretamente, en la localidad de Salinas. Se trata de un establecimiento con 332 metros cuadrados de construcción. Si bien lo mejor, tal y como reza el anuncio y resulta evidente para quienes lo conocen, es el emplazamiento: a solo unos metros de la arena de la playa.

Y no solo eso, los anunciantes también resaltan que el establecimiento incluye una zona de vivienda y que tiene paradas de transporte público —tanto autobús como taxi— a escasos metros.

"Imagínate ofreciendo experiencias gastronómicas inolvidables con el sonido de las olas de fondo y una luz natural que enamora", explican los anunciantes que, eso sí, no hacen público el precio de salida de esta exclusiva propiedad.

El restaurante La Toldilla, en venta frente a la playa de Salinas

El local en venta no es otro que el del célebre restaurante La Toldilla, ubicado en la esquina de Clarín con Doctor Pérez de Salinas, un establecimiento con varias décadas de trayectoria enclavado frente a la que es, sin duda, una de las playas más populares y concurridas de toda la costa asturiana.

