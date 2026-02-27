Ángela Ochoa será la portavoz del grupo municipal del PP de Gozón tras la renuncia de tres ediles

Ángela Ochoa será la portavoz municipal del PP de Gozón, justo una semana después de las tres renuncias de ediles de su formación. Compartirá este cargo en el grupo con el también edil popular Sergio Heres, tras la crisis abierta por la salida de tres de los siete ediles de la formación hacia el grupo de no adscritos: Florentino Cuétara, anterior portavoz, Patricia Suárez y Jorge Calderón. Ochoa será la quinta persona encargada de la portavocía del grupo municipal del PP en lo que va de mandato.

"Será una portavocía compartida", agregó Ochoa, quien mantiene que tanto al partido como al grupo municipal "solo le queda avanzar y no mirar al pasado, y que cada uno sea consecuente con sus actos", en clara alusión a Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón. "El objetivo es seguir adelante y recuperar la confianza de los votantes y los vecinos de Gozón", manifestó la ahora portavoz tras la reestructuración del grupo.

Ochoa destacó que el PP obtuvo siete concejales en las urnas, cifra que se mantendría si quienes abandonaron el partido hubieran renunciado a su acta, tal como hicieron en su momento Ramón Braña (abril de 2024) y Cristino González (primavera de 2025). La concejala, que se estrenó en la política municipal en 2023, reconoce que el proceso es "duro" pero cuenta con el respaldo de la junta directiva del PP local. "Respeto mucho tanto al anterior presidente, Ramón Artime, como al actual, José Fernández, ambos magníficos", destacó, confiando en que se incorporarán más personas al proyecto de los populares gozoniegos. El PP fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales, superando

La portavoz defiende el trabajo conjunto entre el grupo municipal y el partido para encarar el año y tres meses que restan de mandato "sin más piedras en el camino". El PP de Gozón, paso a paso, se está recomponiendo: el pasado martes se nombró a Pablo García como nuevo secretario general, sustituyendo a Patricia Suárez.

Finalmente, la nueva realidad de la corporación obliga a cambios en las comisiones informativas. El PP, que contaba con dos representantes por área, pasará a tener solo uno, cediendo el otro puesto al nuevo grupo de no adscritos, que tiene derecho a representación propia en el trabajo municipal.