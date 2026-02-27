Arrancan las obras de ampliación de los andenes en la estación de tren de Avilés: "Ya venía bien una buena reforma"

"La estación de tren de Avilés está aquí desde el siglo XIX y apenas se ha tocado desde entonces, ya le venía bien una buena reforma". Lo afirma Custodio Allende, a quien las obras que se han puesto en marcha esta semana en la terminal avilesina le parecen "muy necesarias. "Está muy bien que mejoren lo que es el transporte público en nuestra ciudad", sostiene. El objetivo de estos trabajos es permitir la llegada y la salida de la ciudad de un mayor número de frecuencias de tren con la capitalidad española. Para ello se ampliarán los andenes 1 y 2 de la estación en dirección a San Juan de Nieva, ganando 205 metros de longitud útil en el andén 1 y 160 metros útiles en el andén 2. Eso sí, Allende asegura que lo importante es cuidar al pasajero: "Siguen siendo demasiado estrechos, sobre todo cuando coincide el Cercanías con el Alvia. Bajar y subir es muy peligroso".

Obras en la zona de la estación de autobuses. / Mara Villamuza / LNE

Allende, un habitual de los andenes avilesinos, cree que, a pesar de no utilizar mucho sus servicios, "poder contar con más frecuencia de trenes a Madrid es muy importante, pues somos la tercera ciudad de Asturias". Actualmente, solo sale un tren de Avilés en dirección a la capital, a las 17.10 horas. Ese convoy hace llegada a la ciudad a las 13.11 horas. Daniel Chaparro está de acuerdo con las obras, pues "todo lo que sea aprovechar bien nuestros impuestos y que nos mejore el día a día por la ciudad, nos viene muy bien".

Daniel Chaparro en la estación de tren de Avilés. / Mara Villamuza / LNE

Asimismo, Manuel Romalde vuelve a recordar la antigüedad de la terminal, ya que "todas estas estaciones que son de hace mucho tiempo, es preciso mejorar sus infraestructuras para garantizar una mayor seguridad". "Son unas obras muy necesarias, nos darán más tranquilidad y así la gente que entre y salga del Alvia o incluso de los servicios regionales estarán más cómodos", añade.

Manuel Romalde en la estación de tren de Avilés. / Mara Villamuza / LNE

A pesar de ser "una gran mejora para que nos podamos mover fuera de Asturias", Kelly Jonha-Blandón dice que "el tren siempre va con retraso y eso es algo que se debería solucionar". Cree también que el trabajo de mejoras en la estación deberían pasar por la seguridad de ciudadano. "La vía 2 es muy estrecha y debería tener algún tipo de barandilla para evitar alguna desgracia, alguien podría caerse", advierte.

Kelly Jonha-Blandón en la estación de tren de Avilés. / Mara Villamuza / LNE

La inversión de Renfe para prolongar los andenes de la estación de Avilés es de 640.000 euros. Su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación y reducir tiempos de viaje. Según Adif, la ejecución de los trabajos no va a alterar el normal funcionamiento del tráfico ferroviario, donde efectúan parada los trenes de la línea C3 de Cercanías y el Alvia que conecta Madrid con la ciudad.