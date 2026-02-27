El Ayuntamiento de Avilés defiende que ha incorporado todas las recomendaciones de la Sindicatura
Desde el Consistorio afirman que ya han puesto en marcha la actualización del inventario patrimonial, la regularización del personal, la revisión de procedimientos y la digitalización de la gestión
Pese a la negativa de Mariví Monteserín de comparecer en la Junta, el gobierno local avilesino emitió en la tarde del viernes una nota informativa en la que aseguran que el Consistorio "ha incorporado todas las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas", destacando que "la Sindicatura es un organismo aliado que contribuye a mejorar la interpretación de la normativa contable, fiscal y presupuestaria en las administraciones que audita".
Por otro lado, los socialistas cargan contra el PP: "Ha calificado este informe como 'demoledor', e 'implacable', alertando de un 'auténtico caos' en la gestión municipal, lo que supone un bulo más del PP, que se desmiente con la lectura del propio informe". Asimismo, también hacen referencia a la comparecencia del Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, en la Junta de este viernes, la misma comparecencia a la que rechazó asistir Monteserín, en la que aseguró que "la mayoría de los informes favorables que se emiten contienen salvedades".
"El informe no habla de irregularidades, sino de áreas de mejora técnica. Y esas mejoras ya están en marcha: actualización del inventario patrimonial, regularización del personal, revisión de procedimientos y digitalización de la gestión", destacan desde el Consistorio avilesino.
