CC OO mantiene la convocatoria de huelga en Asturiana de Zinc

El sindicato denuncia duplicidad de funciones y sobrecarga laboral en Azsa

Instalaciones de Asturiana de Zinc, en San Juan de Nieva.

Instalaciones de Asturiana de Zinc, en San Juan de Nieva. / María Fuentes

S. F.

Avilés

La reunión celebrada este viernes entre el comité de empresa y la dirección de Asturiana de Zinc (Azsa) terminó sin acuerdos ni compromisos concretos para afrontar la situación organizativa que, según la representación sindical, atraviesa la planta. La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) calificó el encuentro de “absolutamente decepcionante”.

La dirección comunicó la suspensión del contrato con la empresa externa encargada del control de bajas y aseguró que “estudiará” los casos de incapacidad de larga duración que actualmente no están cubiertos. Para CC OO, estas medidas resultan insuficientes ante el elevado número de trabajadores que cada día no acuden a su puesto por enfermedad común o accidente, sea o no laboral.

El sindicato denuncia que la falta de personal y la aplicación de la denominada polivalencia están provocando duplicidad de funciones y una creciente sobrecarga. También critica la no concesión de días compensatorios en varios departamentos. En este contexto, y por mandato de la asamblea de fábrica, CCOO mantiene la convocatoria de huelga.

Fernández Llera, Síndico Mayor, sobre el informe de las cuentas de Avilés de 2022: "Es un análisis de fiscalización, no un ataque a la autonomía municipal"

CC OO mantiene la convocatoria de huelga en Asturiana de Zinc

Corvera reivindica el 8M con un programa que combina cultura, educación y movilización social

El PP reclama que el aparcamiento del Niemeyer "sea gratis": "No puede ser que tras gastar 3,5 millones comprándolo el Principado quiera hacer caja"

La semana cultural del conservatorio de Avilés incluye actividades en la Casa de Cultura, Valdecarzana y el Palacio Valdés

El "HUSA Express" va como un tiro: sube al Hospital Universitario San Agustín en 10 minutos y baja hasta Avilés en 13

Marlon se pone "hipersensible": así es el nuevo (y más personal) disco de la popular banda asturiana de pop-rock

El Santo Ángel dona la recaudación del "bocata solidario" para una escuela de Kenia

