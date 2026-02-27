CC OO mantiene la convocatoria de huelga en Asturiana de Zinc
El sindicato denuncia duplicidad de funciones y sobrecarga laboral en Azsa
S. F.
La reunión celebrada este viernes entre el comité de empresa y la dirección de Asturiana de Zinc (Azsa) terminó sin acuerdos ni compromisos concretos para afrontar la situación organizativa que, según la representación sindical, atraviesa la planta. La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) calificó el encuentro de “absolutamente decepcionante”.
La dirección comunicó la suspensión del contrato con la empresa externa encargada del control de bajas y aseguró que “estudiará” los casos de incapacidad de larga duración que actualmente no están cubiertos. Para CC OO, estas medidas resultan insuficientes ante el elevado número de trabajadores que cada día no acuden a su puesto por enfermedad común o accidente, sea o no laboral.
El sindicato denuncia que la falta de personal y la aplicación de la denominada polivalencia están provocando duplicidad de funciones y una creciente sobrecarga. También critica la no concesión de días compensatorios en varios departamentos. En este contexto, y por mandato de la asamblea de fábrica, CCOO mantiene la convocatoria de huelga.
