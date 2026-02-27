La familia del Yumay crece por Villalegre: el nuevo dueño, José Fernández, ya es cofrade de los gastrónomos

La Cofradía Gastrónomos del Yumay suma desde este viernes un nuevo miembro, José Fernández Suárez, el propietario de la sidrería de Villalegre que comparte nombre con la entidad gastronómica copresidida por Justo García y Lola Sánchez. El empresario de origen gallego, con negocios en la mariña lucense, recibió la beca que le reconoce como uno más de los del Yumay junto a su esposa, Arletys Remolin. La primera comida de los gastrónomos del Yumay en el establecimiento que ha albergado sus celebraciones a lo largo de las dos últimas décadas transcurrió en ambiente de confraternidad y camaradería. Era también la primera para Justo y Lola ya alejados de la primera línea en la hostelería, tras poner fin, por jubilación, el pasado 31 de diciembre, a medio siglo de desvelos por el negocio en el que ahora disfrutan como un comensal más. Aunque el suyo ha sido un relevo con continuidad. "Bienvenido a esta cofradia, ya verás que vas a disfrutar", le dijo Justo García al nuevo miembro de la Cofradía.

El Restaurante Sidrería Yumay reabrió este pasado enero con José Fernández Suárez como nuevo propietario, pero manteniendo la esencia tradicional del establecimiento. Y este viernes, la cofradía que lleva el nombre del establecimiento quiso organizar allí su primer acto de 2026 tras el cambio de mando oficial. Los presentes disfrutaron de un almuerzo a base de crema de centollo tradicional con crujiente de su carne, un taco de bacalao en tempura sobre risotto verde y, como postre, un mini Quirós, según la versión del Yumay. Con el gesto simbólico de integrar a Fernández entre los miembros de la cofradía se reafirma el respaldo que desde siempre le han dado al establecimiento. El presidente de Gastrónomos del Yumay vivió pocas horas antes del acto el fallecimiento de uno de sus hermanos, que todos los presentes lamentaron.

Jubilación y relevo

Tras su cierre el pasado 31 de diciembre de 2025 debido a la jubilación de sus anteriores propietarios , el Restaurante Sidrería Yumay continúa acogiendo a los miembros de la popular cofradía gastronómica que promete seguir siendo fiel al local que es seña de identidad de todas sus actividades. En el transcurso del almuerzo se anunció por sorpresa por parte de los representantes de la Cofradía del Oricio, amiga de los del Yumay, que Justo y Lola serán reconocidos como miembros de honor de esta entidad que celebrará su Capítulo del Oricio el próximo 14 de marzo en Gijón. Fue Alejandro Fernández quien proclamó: "Lo del oricio con el Yumay fue un flechazo". Y hasta hoy. "Es el momento de hacer justicia con quienes siempre estuvieron detrás dándonos satisfacción con la comida", dijo el presidente de los del Oricio sobre los nuevos cofrades de honor.

Como colofón a la cita de este viernes, Vicente "El Pravianu" hizo sonar, a la gaita, el himno del Yumay que pone fin, como manda la tradición, a todas las celebraciones que se desarrollan en el "templo de la gastronomía" de Villalegre. El nuevo equipo gestor al frente de la sidrería ha demostrado desde que han tomado el mando a principios de año que su seña de identidad continúa siendo la cocina tradicional asturiana, conservando el alma de un negocio que forma parte de la memoria de muchos avilesinos, pero con sello propio.