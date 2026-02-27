Fernández Llera, Síndico Mayor, sobre el informe de las cuentas de Avilés de 2022: "Es un análisis de fiscalización, no un ataque a la autonomía municipal"

"El informe de las cuentas es un análisis de fiscalización, no un ataque a la autonomía municipal". Así lo aseguró este viernes el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, en una comparecencia en la comisión de Hacienda de la Junta en la que hubo dos temas centrales: los reparos del ente autonómico en el "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" de 2022, publicado el pasado octubre; y la muy criticada ausencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que tras haber asegurado inicialmente que comparecería y pedir un cambio de fecha para la sesión, decidió no presentarse argumentando que la Junta no es competente para fiscalizar la gestión municipal.

Fernández Llera hizo un breve resumen del informe de fiscalización financiera de Avilés, en el que se detectaron varias incorrecciones, como por ejemplo, errores en la contabilidad de inmovilizado material; la incorrecta catalogación de la deuda viva; la excesiva temporalidad de la plantilla; el erróneo abono de la productividad a los trabajadores; o un abuso en el uso de la figura del patrocinio. Explicó también que la Sindicatura de Cuentas presentó al Ayuntamiento de Avilés un borrador del informe de las cuentas de 2022 el 31 de julio de 2025 en el que se hacía referencia a todos los reparos encontrados. En aquella reunión, dijo, el Consistorio dio por bueno el análisis de la Sindicatura, al que tampoco presentó alegaciones una vez fue publicado. "¿Y esto es habitual?", preguntó el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons. "Llevo seis o siete años en el cargo y no tengo recuerdo de una situación como esa", dijo el Síndico Mayor, que ipso facto aclaró: "Aunque no sería relevante lo que yo podría pensar".

También preguntó Cuervas-Mons, quien mostró en reiteradas ocasiones su disconformidad con la ausencia de Monteserín, si la sobrevaloración del inmovilizado financiero y la infravaloración de la deuda no era "un poco falsear las cuentas" y que "cómo es posible que hayan fallado los mecanismos de control (refiriéndose a la excesiva temporalidad en la plantilla) durante tantos años"; cuestiones que Fernández Llera sorteó con total neutralidad, limitándose exclusivamente a los datos que figuran en el informe y sin emitir el más mínimo juicio de valor. Sí fue rotundo el Síndico Mayor con un aspecto: la necesidad de aprobar un nuevo convenio colectivo, ya que el actual lleva en situación de ultraactividad desde 2011.

Adrián Pumares, diputado autonómico de Foro, cuestionó a Fernández Llera si, a su juicio, los informes de la Sindicatura afectan o limitan la autonomía municipal; una pregunta que el Síndico Mayor agradeció -"me alegra que me haga esa pregunta"- y que respondió con aplomo: "Nuestros informes van en la línea de la fiscalización. No son un ataque a la autonomía", destacó Fernández Llera, que no tardó un milisegundo en despejar cualquier posibilidad de polémica: "Cuestión diferente es quién debe comparecer", dijo, para evitar cualquier tipo de disputa, ya que ese, el de "mantener la autonomía municipal", fue el argumento esgrimido por Monteserín para eludir su comparecencia. "Pero no tenga duda de que el Síndico comparecerá cuantas veces haga falta", concluyó.

También a preguntas del diputado forista, Fernández Llera aseguró que lo más frecuente es que los informes de la Sindicatura de Cuentas incluyan salvedades, como en el caso del estudio de la situación financiera de Avilés en 2022, y que los defectos encontrados en la valoración patrimonial avilesina, más que un problema contable son "una incorrección contable".

Antes de finalizar la sesión, Cuervas-Mons y Pumares volvieron a criticar duramente la actitud de Monteserín, misma línea en la que se pronunció Gonzalo Centeno, de Vox, que no hizo ninguna pregunta a Fernández Llera: "Cuando estamos dirigiendo un pleno municipal somos todos muy valientes para retirar la palabra, ordenar, echar a la gente... pero cuando hay que venir a responder y a dar cuentas, eso ya nos incomoda un poco más. Eso se llama caciquismo", censuró el parlamentario autonómico.

Reacciones políticas en la comisión de Hacienda

Por su parte, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga hizo una defensa a ultranza de la regidora y de la situación financiera del Ayuntamiento de Avilés. "El informe de la Sindicatura emite una opinión favorable con salvedades; es decir, que las cuentas reflejan una imagen fiel de la situación económica del Ayuntamiento. En ningún lugar del informe sale la palabra irregularidad", defendió, del mismo modo que aseguró que el gobierno avilesino ya ha puesto en marcha medidas para paliar las deficiencias señaladas por la Sindicatura de Cuentas. Sobre la ausencia de Monteserín, defendió: "Lo que ha hecho la alcaldesa de Avilés es defender dignamente al Ayuntamiento, representarlo bien y poner pie en pared. La Alcaldesa no se esconde, y les puedo garantizar que tampoco se arrodilla".