La historia de Esther García: pasó 24 años como química en Inglaterra, volvió a Asturias y estudió Electricidad porque no encontraba trabajo: "Al final, con 45, he encontrado un empleo de lo mío"

Esther García es química y un ejemplo de la capacidad de inserción laboral que tiene el programa municipal Enfoca Talento, que lleva una década ofreciendo formación y tejiendo redes entre empresas de diversos sectores y mujeres demandantes de empleo. García lleva tres semanas de curso y ya ha obtenido un empleo. "Empiezo el lunes a trabajar en Ibersa, que es una compañía de pinturas y revestimientos de Sariego en un puesto de lo mío, de química, estoy entusiasmadísima. Tuve suerte, se suponía que tenía que estar en el programa hasta finales de mayo", detalla con felicidad en sus ojos, durante un encuentro entre participantes en Enfoca Talento celebrado este viernes en el Centro Niemeyer al que asistieron diez mentoras que acogerán en sus empresas a las beneficiarias del programa.

No hace mucho tiempo que García regresó de una estancia de 24 años en Inglaterra. Regresó a Asturias con vistas a encontrar una oportunidad laboral. "Algo difícil para una mujer de más de 45 años", apunta para después referirse a "un panorama laboral asturiano complicado para encontrar un empleo, muy industrial y bastante masculinizado en muchos sectores técnicos". "Di varios tumbos y comencé a hacer cursillos del Sepepa (El servicio público de empleo del Principado), también del Sepe (su homólogo estatal), para actualizarme y moverme en el campo de la química, pero vi que era un terreno muy complicado", relata la avilesina, que en ningún momento cejó en su empeño de encontrar una salida laboral.

Es más, ante la complicada situación, se remangó para aprender un oficio y se hizo electricista dado "que en la tierrina había mucho oficio". "Y me di un susto impresionante cuando comprobé que era todavía peor intentar hacer un oficio siendo mujer y siendo mayor de 45", resalta García, que un buen día, tras "buscar por todas partes", llegó al Centro de Empleo Europa, del Ayuntamiento. Allí, un equipo le animó a buscar otras oportunidades y le dieron a conocer el programa Enfoca Talento, pensado para favorecer la inserción de mujeres tituladas. "Si entras en el proyecto, que es muy competitivo porque seleccionan a quince personas, te proporcionan unas tutorías impresionantes, de gran calidad", relata.

Una vez allí, como una participante más de Enfoca Talento, comprobó la valía de este tipo de talleres: "He aprendido cómo hacer entrevistas, cómo actualizar mi currículum para que no haya tanto problema con la Inteligencia Artificial. En las plataformas laborales, hay mucho de marketing personal, autoconfianza, LinkedIn, o sea, todo". Y no solo eso, remarca, una de las peculiaridades de este programa es la posibilidad de tejer "una red de contactos con mujeres impresionantes, tanto las participantes y las organizadoras como las mentoras". "Son mujeres del mundo industrializado de muy alto nivel y son súper generosas, súper humanas, que nos están tratando como iguales y además dándonos toda su red de contactos y oportunidades para que podamos realmente demostrar nuestro valor", remarca. "Empiezo el lunes a trabajar y además con posibilidades de progresar en la empresa, estoy entusiasmada", reitera García.

Foto de familia de todas las partes implicadas en el programa Enfoca Talento en la plaza del Niemeyer. / Luisma Murias

El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, destaca que el simple hecho de que el programa Enfoca Talento afronte su décima edición "es porque realmente funciona y porque los niveles de inserción son muy altos". Remarca además, como destacó Esther García, que la iniciativa "va más allá de la empleabilidad porque une personas". "Es fundamental la red de apoyo que se consigue. Son quince mujeres que por unos motivos u otros están alejadas del mercado laboral y a veces nadie entiende cómo existen perfiles que están alejados de un puesto de trabajo porque cuando las mentoras lo ven, no lo creen. La idea de Enfoca Talento es que las mujeres participantes consigan un empleo, que se queden aquí a vivir para desarrollar su talento", indica el edil responsable de este proyecto que conjuga colaboración público-privada.

La red conecta empresas entre sí y además con las participantes. Las firmas buscan perfiles adecuados para cubrir sus necesidades; sin embargo, si esas demandantes de empleo no encajan en su proyecto, no dudan en reforzar la red y ofrecerles alternativas. Eso defiende Alicia Palacios, gerente del Grupo Nature, vinculado al sector turístico. También profundiza en esa idea Elvira Pérez Rodríguez, de la empresa Servicios Culturales Algama: "Colaboramos para que encuentren un empleo, en uno u otro lado, esto es una red de colaboración". Palacios defiende además la iniciativa de Enfoca Talento por su porcentaje de inserción laboral (un 60 %): "Las empresas tendemos la mano y ayudamos a las mentorizadas a buscar una salida laboral". Incide, además, en que "hay perfiles interesantes" relacionados con el marketing digital que podrían encajar en su proyecto empresarial u otros de los que forman parte de esta red. "Queremos mujeres porque estamos en un mundo masculinizado, maquinaria, iluminación... nos cuesta insertar mujeres y no tenemos currículums de acuerdo al plan de Igualdad, nos preguntamos cómo hay mujeres que están sin trabajar con esas titulaciones, quizá falla a veces la forma de buscar y que no te encuentren, de ahí la importancia de esas redes", abunda Elvira Pérez.

Beatriz Muñoz y Elsa García son otras dos participantes. Ambas están vinculadas con el sector de la comunicación y el periodismo. Destacan la coordinación y el desarrollo de talleres como el de inteligencia artificial aplicado a la búsqueda de empleo, "que es muy útil". "Es un programa que funciona y tendrá 10, 20 o 30 ediciones", señala Muñoz. Elsa García, en la misma línea, destaca la importancia de generar vínculos entre todas las partes implicadas en Enfoca Talento, al que describió como "un LinkedIn cara a cara" orientado a la inserción laboral.