El "HUSA Express" va como un tiro: sube al Hospital Universitario San Agustín en 10 minutos y baja hasta Avilés en 13

Los viajeros de la nueva línea aplauden la puesta en marcha del servicio, pero reclaman "más mejoras"

Nicolás Barrio e Hilda Vázquez, en el HUSA Express

Nicolás Barrio e Hilda Vázquez, en el HUSA Express / S. F.

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

Hilda Vázquez tiene cita en consultas externas en un cuarto de hora. “Me han dicho que llegamos”, cuenta. Se ha subido en la Estación de Autobuses, justo justo donde “El bosque encantado” de Carlos Suárez. La acompaña Nicolás Barrio, que es su marido. Los dos confirman que el "HUSA Express" “es una idea estupenda”. Y es estupenda, por el momento, por lo que les han contado. “Es la primera vez que lo usamos”, cuentan ambos a coro. Lo que saben, sin embargo, es suficiente. “Lo leímos en el periódico”.

El HUSA Express aparcado en el Hospital San Agustín

El HUSA Express aparcado en el Hospital San Agustín / S. F.

Susana Campo es este viernes la conductora del nuevo servicio. Tiene nombre de convoy legendario, pero sólo une -más o menos rápido- la Estación con el San Agustín. Y es más o menos rápido porque en diez minutos está ya delante de Consultas Externas -“Y, además, llegamos a tiempo”, reconoce Hilda Vázquez cuando desembarca-. Bajar lo hace en trece minutos: tres más. Semáforos, más paradas, un poco más de longitud. O eso parece.

Lo de “estupendo” sube enteros con Luis Ángel: “Ángel es apellido”. Dice que el servicio es “fenomenal”. Vive en La Luz y, aunque tenga que hacer transbordo para ir al Hospital, no tiene que dar “tanta vuelta” como si cogiera la Línea 4: Constitución, Eduardo Carreño, Fernando Morán… “Es un paso muy importante, ahora lo que hay que hacer es ampliar las frecuencias de la línea 1: por la noche quedamos incomunicados y somos muchos los que trabajamos de noche”, apunta.  

Yolanda Gómez también ha probado el primer viaje "HUSA Express". “Odio el aparcamiento del Hospital”, reconoce. Coinciden varios usuarios con lo mismo: plazas pequeñas, rozaduras en el coche… Así que, en este contexto, a Gómez le parece muy buena idea lo de utilizar el nuevo servicio: Estación, Las Meanas, San Agustín y por el carril bus, hasta el Hospital. Eso, para subir. Para bajar da una pequeña vuelta por la Muralla antes de volver a la Estación: a las horas en punto y a las y media. “De arriba sale a menos cuarto y a y cuarto”, aclaran.

Maite Gonzalo, cuarenta años trabajando en el Hospital -fue celadora y luego administrativa- ha subido “a hacer cosas” del aniversario y como ha visto el bus "Express" en la parada se ha decidido por probarlo. Habla de ampliar el recorrido, pero celebra que hayan puesto en marcha este nuevo servicio. El Hospital queda más cerca.    

