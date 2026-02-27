Marlon se pone "hipersensible": así es el nuevo (y más personal) disco de la popular banda asturiana de pop-rock

Un título: "Hipersensible". Y una fecha: el 10 de abril. Marlon, la destacada banda de pop-rock asturiana, sacará en poco más de un mes su disco más personal. Tanto es así que Adri, Jorge y Juanín, sus integrantes, se lo han tatuado en su piel.

El disco supone un nuevo punto de partida con una visión y un sonido renovado. Según el grupo musical de Salinas, el gran reto consiste en "atreverse a mostrarse vulnerable y sin filtros ante el mundo". Actualmente, con tres álbumes de estudio y más de un año sin tocar en las salas, volverán a los escenario por todo lo alto con una gira.

Un proyecto con alma

"Estoy sensiblemente hipersensible", declara Adri Roma, el vocalista del grupo. Junto a la publicación del anuncio, comparte una reflexión profunda y personal sobre cómo solemos consumir resultados sin pensar en todo el esfuerzo que hay detrás.

Compara una barra de pan con la música: "Vemos el producto terminado, pero ignoramos el trabajo invisible". Al final, los errores, el cansancio, las dudas y la constancia son las herramientas que hacen posible el resultado. Destaca que nada es perfecto y que "absolutamente todo implica perseverancia e intentos fallidos cuando es más fácil rendirse". "Ojalá que cuando le des al play no solo escuches el resultado, ojalá escuches el esfuerzo, ojalá sientas las manos detrás. Porque nada de lo que importa nace hecho, todo se trabaja, todo se rompe antes de sostenerse", afirma.

La historia detrás del disco

Los asturianos decidieron crear el proyecto musical en una casa en Francia para reconectar con ellos mismos. "Hipersensible" ya es mucho más que una palabra, es el corazón de la nueva era de la banda. Marlon muestra su lado más humano y parte de su alma. Para ellos, el término define tener la "percepción en modo alto", permitiendo que las letras y melodías nazcan de una honestidad totalmente cruda y sincera.

Invitan a valorar no solo el disco final, sino también las manos y el esfuerzo que lo sostienen. La implicación de todos los miembros ha sido máxima: "He escuchado cada canción del disco más de 100 veces sin exagerar, por cada fase que han pasado los temas", ha declarado el cantante en sus redes sociales.

En directo y sin filtros

Cada tema funciona como un puente para conectar con sus oyentes, invitando a sentir y a identificarse con sus sentimientos. El álbum está producido por Lalo GV y Pablo Díez y estará disponible en ediciones físicas especiales, tanto en CD como en vinilo, con experiencias exclusivas para aquellos que lo compren con antelación.

El disco incluye varios temas ya presentados como singles: "Háblales", "Confesarte" y la canción que le da nombre al proyecto, "Hipersensible". Además, la noticia viene acompañada del anuncio de su próxima gira nacional, aún quedando fechas por confirmar. Apuestan por letras que hablan de fragilidad, adentrándose en un terreno mucho más emocional.

Esta experiencia de introspección con el objetivo de crear sin presiones externas ni estímulos digitales, dio como resultado 10 canciones, espejos de su viaje personal.

"Hipersensible", el nuevo disco que la misma banda describe como el "más Marlon que nunca", marca el inicio de una nueva era de su carrera.