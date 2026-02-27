El PP reclama que el aparcamiento del Niemeyer "sea gratis": "No puede ser que tras gastar 3,5 millones comprándolo el Principado quiera hacer caja"

El Partido Popular (PP) reclamará que el aparcamiento del Centro Niemeyer "sea gratis" para los usuarios que asistan a actividades culturales, congresos y eventos, y que su gestión priorice el interés público frente a cualquier afán recaudatorio: "No se puede dar un pelotazo con los impuestos de los asturianos", criticó este jueves el diputado regional José Luis Costillas, que registrará una proposición no de ley en la Junta General que se discutirá en unos días.

Costillas instará al Consejo de Gobierno a garantizar la gratuidad del parking y a asegurar que cualquier adjudicación posterior respete los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia. El parlamentario cuestionó la adquisición del aparcamiento por parte del Ejecutivo autonómico por 3.284.400 euros, una operación que —según recordó— no figuraba en la memoria de los Presupuestos ni en el plan director del equipamiento cultural y que "no fue solicitada por su patronato".

Más de un año después de la compra, el estacionamiento continúa cerrado. "Recientemente han gastado 16.370 euros en una barrera para el aparcamiento de arriba, es decir, que quieren cerrarlo al público", lamentó Costillas. "Hay que priorizar el servicio cultural frente a la obtención de ingresos", añadió.

Para el diputado popular, resulta “incoherente” que, tras una inversión sufragada íntegramente con fondos públicos, se implante un modelo de explotación que suponga un coste añadido para los asistentes. “La cultura es un servicio público y la accesibilidad real pasa por evitar barreras económicas”, defendió.

Costillas también mostró su preocupación por la adjudicación directa de la gestión a la empresa municipal RUASA y advirtió de que cualquier fórmula debe garantizar que prevalezca el interés cultural sobre criterios exclusivamente económicos.

Por su parte, la portavoz municipal del PP en Avilés, Esther Llamazares, criticó la “improvisación” del Ayuntamiento en el nuevo modelo de gestión y vinculó la medida a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. La edil exigió que cualquier restricción de acceso al centro urbano esté condicionada a alternativas de aparcamiento “reales y operativas”, y alertó del posible impacto negativo sobre vecinos, trabajadores y comercio local.