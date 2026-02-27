El Santo Ángel dona la recaudación del "bocata solidario" para una escuela de Kenia
El centro participa en una actividad de Manos Unidas para "fomentar los valores de justicia, empatía
I. G.
El colegio Santo Ángel ha celebrado este jueves su ya tradicional "Bocata Solidario", una propuesta vinculada a la campaña anual de Manos Unidas. La actividad ha consistido en la sustitución del pincho habitual por un bocadillo solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos. Según apuntan desde el centro salesiano, la jornada transcurrió en un ambiente festivo y de convivencia, integrando la sensibilización social en el día a día escolar.
"Con esta acción buscamos proyectar los valores de justicia y ayuda mutua hacia la ciudad, implicando a familias y educadores en una causa común. Los fondos obtenidos permitirán financiar infraestructuras y programas educativos en las zonas donde Manos Unidas centra su labor; este año la ayuda se destinará a una escuela situada en Maralal, Kenia", detallaron desde el Santo Ángel.
La iniciativa, continúan desde el centro, tiene por objetivos fomentar valores como la austeridad y la empatía y "reforzar la misión de la casa salesiana de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos comprometidos con la promoción de la dignidad humana en todo el mundo".
