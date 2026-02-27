El Santo Ángel dona la recaudación del "bocata solidario" para una escuela de Kenia

El colegio Santo Ángel ha celebrado este jueves su ya tradicional "Bocata Solidario", una propuesta vinculada a la campaña anual de Manos Unidas. La actividad ha consistido en la sustitución del pincho habitual por un bocadillo solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos. Según apuntan desde el centro salesiano, la jornada transcurrió en un ambiente festivo y de convivencia, integrando la sensibilización social en el día a día escolar.

"Con esta acción buscamos proyectar los valores de justicia y ayuda mutua hacia la ciudad, implicando a familias y educadores en una causa común. Los fondos obtenidos permitirán financiar infraestructuras y programas educativos en las zonas donde Manos Unidas centra su labor; este año la ayuda se destinará a una escuela situada en Maralal, Kenia", detallaron desde el Santo Ángel.

Noticias relacionadas

La iniciativa, continúan desde el centro, tiene por objetivos fomentar valores como la austeridad y la empatía y "reforzar la misión de la casa salesiana de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos comprometidos con la promoción de la dignidad humana en todo el mundo".