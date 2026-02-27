La semana cultural del conservatorio de Avilés incluye actividades en la Casa de Cultura, Valdecarzana y el Palacio Valdés

La Semana cultural del Conservatorio municipal profesional Julián Orbón afronta la próxima semana su octava edición con actividades del 2 al 7 de marzo. El programa incluye conciertos, conferencias y propuestas divulgativas en distintos escenarios de Avilés como la Casa de Cultura, el palacio de Valdecarzana y el teatro Palacio Valdés, donde actuará la compañía de baile "Larreal".

La pianista y profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Ana Benavides, será la encargada de abrir los actos el lunes con la conferencia-concierto bajo el título "Itinerarios Musicales. Una mirada al repertorio pianístico español del siglo XIX y principios del XX". La cita será a las 19.30 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.

El martes 3 de marzo, a las 19.30 horas, el mismo escenario acogerá el concierto de la orquesta de la fundación Filarmónica de Oviedo y dirigida por Pedro Ordieres. Los músicos ovetenses interpretarán la "Obertura Coriolano, Op. 62" de Beethoven y la "Sinfonía n.º 9 en Mi menor, Op. 95 Del Nuevo Mundo" de A. Dvořák.

El miércoles 4, también a las 19.30 horas, será el turno del tradicional concierto de profesorado del Conservatorio Julián Orbón junto a músicos invitados. Participarán en este espectáculo los profesores Marina Pardo (canto), Rubén Menéndez (viola), Carlos Galán (piano), Jorge Díaz (violín), Alberto Gorrochategui (violonchelo), Marcos Malnero (trombón), Lucas Vidal (trompa) y los músicos invitados Gabriel Menéndez (trompeta), Iván Rodríguez (trompeta), Gabriel O’Shea (trombón bajo). Sonarán composiciones de J. Turina, J. Brahms, M. Huertas, V. Ewald y E. Crespo.

Al día siguiente le tocará el turno al alumnado que ofrecerá un concierto con obras de mujeres compositoras en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura a partir de las 19.00 horas con motivo de los actos por el Día de la Mujer.

El programa del viernes incluirá dos propuestas. La primera será a las 18.00 horas en el Palacio de Valdecarzana y será una charla a cargo del divulgador Miguel Ángel Cajigal “El Barroquista” que hablará su último libro: “Otra historia de la música”. Cajigal es historiador del arte, profesor y divulgador cultural y miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Posteriormente, a las 19.30 horas, el cantautor Carlos Rubiera y el musicólogo Llorián García impartirán una conferencia y concierto que lleva por título "El nuevu canciu astur: los pioneros de la nueva música asturiana", en la Casa de Cultura. Esta actividad se ha desarrollado en colaboración con la Estaya de la Llingua de Avilés.

El conservatorio clausurará su Semana cultural con la actuación en el Palacio Valdés de la compañía de danza clásica y española "Larreal". La cita será en el teatro Palacio Valdés el sábado 7 a las 20.00 horas. El grupo presentará coreografías como "Séptima sinfonía", "Dualia", "Take the bullets out yourself" y "Nada más y nada menos", entre otras.

Los espectáculos celebrados en la Casa Municipal de Cultura serán gratuitos hasta completar aforo, siendo necesario retirarse previamente las invitaciones en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura desde el pasado jueves 26 a las 11.00 horas.

La charla de Miguel Ángel Cajigal “El Barroquista” en el Palacio de Valdecarzana el viernes 6 de marzo, será con entrada libre hasta completar aforo, sin retirada previa de invitaciones. Las entradas para el espectáculo de Larreal en el Teatro Palacio Valdés podrán adquirirse en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura y a través de la web oficial del teatro.