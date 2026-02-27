Sepides evalúa la fórmula para vender el suelo de Baterías de Avilés: quieren que sea en una sola unidad, para albergar proyectos de “mayor valor estratégico” para la región

Ni parón ni frenazo de las inversiones. Las prisas generadas por la entrada en acción de dos agentes interesados en los suelos de Baterías de coque de Avilés, la Autoridad Portuaria y la multinacional tecnológica Indra -ambos avanzados por LA NUEVA ESPAÑA-, con intereses en la ciudad para desarrollar sus proyectos de defensa, ha llevado a los propietarios de los terrenos, la sociedad pública estatal Sepides, a defender el papel que vienen realizando desde que se apagó la instalación industrial para poner en uso los terrenos con nuevas actividades económicas para la ciudad. Fuentes de la entidad han asegurado que no se ha dejado de avanzar en este ámbito y “se sigue trabajando” en los “complejos trabajos” de recuperación y transformación urbanística y medioambiental del ámbito con el fin de convertirlo en un suelo “de calidad y sostenible que permita la implantación y crecimiento de la actividad empresarial e industrial de la comarca”.

Y, por primera vez, dejan claro que se están analizando fórmulas que permitan evaluar el interés de mercado en relación con la posible enajenación del ámbito en su conjunto y en su actual estado de desarrollo. “La oportunidad de transmitir todo el suelo de manera íntegra, varía las previsiones iniciales del proyecto de Baterías, pero también podría llegar a suponer una oportunidad para albergar proyectos de mayor valor estratégico para la región”, explican desde la sociedad.

Las mismas fuentes han explicado ante las dudas explicitadas sobre su papel en el desarrollo del plan que los trabajos continúan según los previsto y, actualmente, se están ejecutando los trabajos de recogida de muestras y realización de ensayos para la redacción del proyecto de remediación del suelo, que tendrá que someterse, posteriormente, a la aprobación del órgano ambiental previo al inicio de la ejecución de las obras.

Junto a ello, recuerdan que se mantiene “firme” el compromiso de “contribuir en la búsqueda de oportunidades para la región”. Así, el paso siguiente a esa descontaminación de los suelos será la comercialización de los mismos, que según advierten fuentes vinculadas a Sepides “se gestionará conforme al procedimiento legal correspondiente”, esto es, “garantizando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia y permitiendo que cualquier interesado pueda concurrir en igualdad de condiciones”.

En el caso de Baterías, añaden que se está trabajando junto con el resto de las administraciones en la identificación de inversiones y para la transformación de ese espacio. “Atendemos al interés de todos los proyectos, solventes y sostenibles en el tiempo que se presenten orientados a cumplir con ese objetivo” de poner en valor los terrenos, explican.

Desde la sociedad estatal se ha venido insistiendo en los últimos meses en que siempre han mostrado “un fuerte compromiso con la transformación y el desarrollo de Avilés”, habida cuenta que las actuaciones ejecutadas hasta la fecha han permitido recuperar “un suelo estratégico, generar actividad empresarial y sentar las bases para empleo industrial de calidad a largo plazo”, subrayan fuentes de la entidad. Y señalan específicamente a la transformación y urbanización del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), el polígono de la ría, con 2,1 millones de metros cuadrados, que ha supuesto en este tiempo la implantación de más de 100 empresas y la creación de más de 3.500 puestos de trabajo, considerado al mismo tiempo, abundan desde Sepides, “como un referente de parque empresarial y de dinamización a nivel regional”.