Turnos dobles de trabajo: la solución del gobierno de Castrillón para cumplir los plazos de la ampliación del museo de la Mina de Arnao

La ampliación del Museo de la Mina de Arnao sigue trayendo cola en el Ayuntamiento de Castrillón. Marián Carbajal, concejala de Turismo, ha desvelado la solución del equipo de gobierno para tratar de cumplir con los plazos marcados y así aprovechar la subvención europea destinada a estas obras. "Sabemos que el proyecto que preparó Sadim (empresa gestra de la mina) contempla un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. Antes de sacar la obra a licitación hicimos un sondeo con las empresas porque sabíamos que estábamos por debajo del plazo. Tuvimos una respuesta positiva", detalló la edil tras la pregunta por parte de Mar González, de Izquierda Unida. Según Carbajal, la solución para cumplir con los plazos marcados para aprovechar la subvención pasa por doblar turnos. "Nos explicaron que el proyecto contempla unas jornadas de trabajo que se pueden agilizar. Se pueden hacer dobles turnos, por ejemplo. El plazo se puede reducir en el tiempo si aumentas los turnos de trabajo", subrayó Carbajal. Lo que no quiso aclarar la concejala fue quién debe asumir el pago de las obras en caso de que no se cumplan los plazos. "No trabajamos la brujería, no podemos hacer esas predicciones", espetó la edil a González, que fue quien le cuestionó sobre este asunto.

El pleno de Castrillón celebrado este viernes también abordó uno de los temas que más se está debatiendo en el Principado, la tasa turística. Vox sacó adelante una moción con el apoyo del PP para mostrar su "rechazo expreso a la implantación en el municipio de cualquier figura tributaria, de carácter turístico, que suponga un incremento de la presión fiscal vinculada a la actividad turística". "Las izquierdas demuestran su afán recaudatorio, ahora quieren castigar a los turistas. Encima el Principado quiere pasar la patata caliente a los empresarios, que sean ellos sus cajeros", criticó Carbajal, que se mostró alineada con las ideas del PP a nivel regional.

Tanto el PP como Vox estuvieron de acuerdo en que, al ser una tasa que cada Ayuntamiento decide si quiere aplicarla o no, "hará que unos municipios se enfrenten a otros, porque hay un agravio comparativo". Iván López, del PSOE, criticó que la moción "no es seria". "Pretenden que rechacemos cualquier figura fiscal vinculada al turismo cuando en estos momentos no hay ninguna tasa turística. El turismo genera unos costes adicionales que asumen los propios vecinos. Lo que defendemos es estudiar esa opción", señaló el socialista. Por su parte, desde IU creen que la idea de la tasa voluntaria "es escasa". "El carácter voluntario hace que los ayuntamientos de derecha no la pongan en práctica, aunque es una medida necesaria en toda Asturias. Si no recaudamos impuestos no podremos ofrecer servicios de garantías a las personas que vienen", explicó González, que puso como ejemplo que en Galicia, "comunidad que no es de derechas", ya aplica esta tasa.

Noticias relacionadas

Durante la sesión plenaria también se aprobó una modificación estatutaria del consorcio de aguas y la propuesta de las fiestas locales, que serán el 29 de marzo, lunes de Pascua; y el 5 de julio, día de Castrillón. Además, se dio cuenta del periodo medio de pago a proveedores, donde el Ayuntamiento está reduciendo los plazos, algo que reconoció la oposición. Más alarmante fue el informe de morosidad. "Hay 370.000 euros que debemos a la gente, somos unos pufistas", subrayó López, mientras que Yasmina Triguero, de IU, dijo que los datos "son preocupantes". "Lo ideal sería pagar al momento, pero no hemos tenido que pagar intereses de demora", sostuvo Nacho Menéndez, concejal de Hacienda.