Turnos dobles de trabajo: la solución del gobierno de Castrillón para cumplir los plazos de la ampliación del museo de la Mina de Arnao
Vox y PP se unen en el rechazo a la tasa turística: "Es afán recaudatorio de las izquierdas"
N. Menéndez
La ampliación del Museo de la Mina de Arnao sigue trayendo cola en el Ayuntamiento de Castrillón. Marián Carbajal, concejala de Turismo, ha desvelado la solución del equipo de gobierno para tratar de cumplir con los plazos marcados y así aprovechar la subvención europea destinada a estas obras. "Sabemos que el proyecto que preparó Sadim (empresa gestra de la mina) contempla un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. Antes de sacar la obra a licitación hicimos un sondeo con las empresas porque sabíamos que estábamos por debajo del plazo. Tuvimos una respuesta positiva", detalló la edil tras la pregunta por parte de Mar González, de Izquierda Unida. Según Carbajal, la solución para cumplir con los plazos marcados para aprovechar la subvención pasa por doblar turnos. "Nos explicaron que el proyecto contempla unas jornadas de trabajo que se pueden agilizar. Se pueden hacer dobles turnos, por ejemplo. El plazo se puede reducir en el tiempo si aumentas los turnos de trabajo", subrayó Carbajal. Lo que no quiso aclarar la concejala fue quién debe asumir el pago de las obras en caso de que no se cumplan los plazos. "No trabajamos la brujería, no podemos hacer esas predicciones", espetó la edil a González, que fue quien le cuestionó sobre este asunto.
El pleno de Castrillón celebrado este viernes también abordó uno de los temas que más se está debatiendo en el Principado, la tasa turística. Vox sacó adelante una moción con el apoyo del PP para mostrar su "rechazo expreso a la implantación en el municipio de cualquier figura tributaria, de carácter turístico, que suponga un incremento de la presión fiscal vinculada a la actividad turística". "Las izquierdas demuestran su afán recaudatorio, ahora quieren castigar a los turistas. Encima el Principado quiere pasar la patata caliente a los empresarios, que sean ellos sus cajeros", criticó Carbajal, que se mostró alineada con las ideas del PP a nivel regional.
Tanto el PP como Vox estuvieron de acuerdo en que, al ser una tasa que cada Ayuntamiento decide si quiere aplicarla o no, "hará que unos municipios se enfrenten a otros, porque hay un agravio comparativo". Iván López, del PSOE, criticó que la moción "no es seria". "Pretenden que rechacemos cualquier figura fiscal vinculada al turismo cuando en estos momentos no hay ninguna tasa turística. El turismo genera unos costes adicionales que asumen los propios vecinos. Lo que defendemos es estudiar esa opción", señaló el socialista. Por su parte, desde IU creen que la idea de la tasa voluntaria "es escasa". "El carácter voluntario hace que los ayuntamientos de derecha no la pongan en práctica, aunque es una medida necesaria en toda Asturias. Si no recaudamos impuestos no podremos ofrecer servicios de garantías a las personas que vienen", explicó González, que puso como ejemplo que en Galicia, "comunidad que no es de derechas", ya aplica esta tasa.
Durante la sesión plenaria también se aprobó una modificación estatutaria del consorcio de aguas y la propuesta de las fiestas locales, que serán el 29 de marzo, lunes de Pascua; y el 5 de julio, día de Castrillón. Además, se dio cuenta del periodo medio de pago a proveedores, donde el Ayuntamiento está reduciendo los plazos, algo que reconoció la oposición. Más alarmante fue el informe de morosidad. "Hay 370.000 euros que debemos a la gente, somos unos pufistas", subrayó López, mientras que Yasmina Triguero, de IU, dijo que los datos "son preocupantes". "Lo ideal sería pagar al momento, pero no hemos tenido que pagar intereses de demora", sostuvo Nacho Menéndez, concejal de Hacienda.
Polémica con las intervenciones del público
Uno de los momentos más tensos se vivió cuando terminó el turno de ruegos y preguntas. Una de las asistentes quiso hacer una pregunta mientras grababa su intervención. "Una exconcejala de Izquierda Unida dijo que iba a realizar una pregunta y que la iba a grabar. El Alcalde le manifestó que se le contestaría la pregunta pero que no estaba autorizada a grabarla. Ella insistió en que lo haría igualmente, y ante esta situación, el Alcalde indica que da por finalizadas las preguntas del público", explican desde el PP. Tanto el grupo popular como Vox abandonaron la sala en dicho momento. Izquierda Unida califica lo sucedido como "uno de los momentos más bochornosos de la historia democrática de Castrillón". "Desde el equipo de gobierno se lanzaron descalificaciones personales contra personas que estaban ejerciendo su derecho legítimo a intervenir. Lo verdaderamente grave no es que hayan abandonado la sesión, lo grave es la concepción del poder que han demostrado. Si no pueden controlar el relato, intentan apagarlo. Y si no pueden apagarlo, huyen", aseguran. Por su parte, el PSOE lamenta que "PP y VOX huyen del pleno sin escuchar a la ciudadanía". "Nos parece un comportamiento profundamente antidemocrático y reflejo de su falta de compromiso con la participación ciudadana y la transparencia", sentencian.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: 'Asturias Factory HUB', para dar respuesta a la falta de vivienda
- Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: 'Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos 'más seguros, cómodos y funcionales