La angula del Nalón triunfa en el Mediterráneo: "Está impresionante"

Antonio Roselló es barcelonés y está enamorado del festival de la angula de Soto del Barco. Lo descubrió hace diez años y en los últimos seis ha sido comensal del festival gastronómico en cuatro ediciones. En esta ocasión, ha venido acompañado de su mujer, Sara Pujol, y de amigos: Sara López, Juan Leach, Eduardo de Pineda y Carola Alabart, todos de la capital catalana. Todos comen angula en el menú, pero él pidió ración doble: de primero y de segundo. "Ya reservamos el avión a Asturias en agosto", explica López.

"La angula está impresionante y siempre vengo aquí, al restaurante El Pescador", detalla Roselló, que escubrió este manjar gracias a su abuelo Pepe en una Navidad de cuando era un crío, y hace diez años se enamoró del "oro blanco" del Nalón. Este grupo de barceloneses organizó un viaje para el fin de semana solo porque Roselló no quiere perderse este certamen gastronómico que el próximo año cumplirá 40 ediciones, y que se celebra en tres restaurantes de La Arena y en el Hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco.

Otros mediterráneos, en este caso de Mallorca y con casa en La Arena, nunca habían estado en esta época del año en la capital angulera. Cecilia Inguanzo y Gustavo Rodríguez probaron la angula del Nalón este sábado y nada más llevársela a la boca, Rodríguez exclamó: "Como decimos en Mallorca: mel d'abella ("miel de abeja", en su traducción al castellano), que está buenísima". "Hemos estado en otras épocas del año, en las fiestas de San Juan... pero nunca ahora", señalaron ambos, mientras degustaban una cazuela de angulas en La Escollera.

En El Sibarita, Marcia Luzia de Moraes, que es la chef, no lo duda: "Estamos a tope". "Hacemos la angula al estilo tradicional, con buen aceite, ajo y guindilla", detalla. La cocinera Eloína Iglesias confía en que los vaivenes que han sufrido los anguleros este año no hagan peligrar la antigua tradición de las angulas del Nalón. "Está impresionante", se oye comentar en el comedor. Arancha Burgueño es la encargada de las angulas en la cocina de La Escollera y afirma que las últimas oscuradas para la pesca del manjar ayudaron a remontar las dificultades del principio de la costera. "Hay angula y en el restaurante tenemos a mucha clientela que repite todos los años", apunta. Aroa Gutiérrez, que atiende en El Pescador, no duda en afirmar: "Estamos contentos".

Las jornadas finalizan este domingo con menús a 130 euros sin incluir bodega. Luego, el precio de las cazuelas individuales varía por local.