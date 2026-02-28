Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal

Un histórico restaurante avilesino está a punto de reabrir sus puertas. De hecho, tras varios meses de obras, sus nuevos propietarios ya están en la fase de contratación de personal, tal y como han anunciado a través de las redes sociales.

Avilés está de moda. Así lo reflejan las cifras de visitantes, que muestran una clara tendencia alcista en lo que a captación de turistas se refiere. El clima, no tan cálido en verano como otras zonas de España; los precios; y la -todavía- mínima saturación han convertido a la ciudad -y a toda la región- en uno de los lugares más atractivos del país.

Eso, evidentemente, supone un importante motor económico, lo que no ha pasado desapercibido para los empresarios del sector servicios. Especialmente de la hostelería, la hotelería y la restauración, un tipo de negocios que están en pleno auge.

De hecho, tal y como viene informando LA NUEVA ESPAÑA, en los últimos años han proliferado sustancialmente las licencias de viviendas de uso turístico. Además, la ciudad también tiene en marcha dos importantes proyectos hoteleros -el del café Colón y el del palacio de Josefina Balsera, frente a la iglesia de Santo Tomás- y la apertura de restaurantes se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Un claro ejemplo de ello es la plaza de abastos. Históricamente, el mercado había albergado puestos de alimentación. Pero en los dos últimos años han proliferado la instalación de restaurantes en los stands, siguiendo una tendencia visible desde hace más de una década en ciudades como Madrid o Barcelona. Actualmente, en la plaza de Avilés hay cuatro restaurantes, una pollería y un local especializado en cafés. Y se espera la próxima apertura de un quinto local relacionado con la hostelería.

No solo eso. Tal y como también publicó este periódico, las calles adyacentes a la plaza han suscitado el interés de numerosos empresarios. Aquí, otro ejemplo: el antiguo local de La Biblioteca, que ha sido cogido por un conocido empresario de Pola de Siero. Está previsto que su reapertura tenga lugar en primavera.

El auge avilesino también se ve en otras calles de su casco histórico. San Francisco, la pintoresca vía que hace desembocar a Galiana en El Parche, es prueba de ello, con numerosas terrazas y un importante ambiente de gente. Y allí es, precisamente, donde va a reabrir un histórico restaurante avilesino: La Fragata. El local, ubicado en el número 18 de la calle, y cerrado desde hace años, volverá a abrir sus puertas bajo una nueva gestión. De hecho, tal y como han anunciado a través de sus redes sociales, ya se encuentran en la fase de contratación de personal. Buscan camareros y camareras para atender barra, terraza y comedores; así como cocineros.